Die kulturelle Kluft war zu groß, das Vertrauen des Iran in den deutschen Rechtsstaat zu gering. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz musste jetzt Verhandlungen voller Missverständnisse mit der Kündigung des Kooperationsvertrags beenden und damit die Hoffnung auf eine spektakuläre Ausstellung in Berlin begraben. Das ist traurig. Das ist ein politisches Desaster. Die Verantwortlichen im Iran geben keine Erklärung ab, warum sie die Bilder nicht freigeben. Aber drei Gründe könnten ausschlaggebend sein.

Eigentlich sollte die Sammlung zeitgenössischer Kunst bereits seit Anfang Dezember in der Berliner Gemäldegalerie zu sehen sein. Doch um die Sammlung Teheran gab es einiges politisches Hin und Her, die Schau wurde verschoben - und jetzt ganz abgesagt.

Zweitens war den Iranern das föderale System der Bundesrepublik fremd. Sie fürchteten um ihre Bilder. Die Garantie, dass alle Bilder zurückgeschickt werden, hatte das Land Berlin abgegeben. Aber gelandet wäre das Flugzeug mit den Kunstschätzen zuerst in Frankfurt am Main, also in Hessen. Dass deutsche Bundesländer nicht so einfach gegenseitig Bilder aus ausländischem Besitz beschlagnahmen, ist für uns selbstverständlich. Nicht aber für den Iran. Auch hier zeigt sich die kulturelle Kluft zwischen beiden Ländern.