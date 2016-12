Das Kulturjahr 2016 in Berlin - Tiger, Theatergrößen, Temperamente

29.12.16 | 10:52 Uhr

Das scheidende kulturpolitische Gespann Müller/Renner sorgte in Berlin für anhaltende Debatten: Das Staatsballett protestierte, die Volksbühne auch. Im Sommer dagegen galt die allgemeine Aufmerksamkeit einem Käfig vorm Maxim Gorki Theater. Von Fabian Wallmeier

Auf einmal roch es streng vor dem Maxim Gorki Theater. Nicht nach Nebelmaschine und Premierenbesucherparfüm – sondern nach Tier. Nach Raubtier, genauer gesagt. Das Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit hatte Mitte Juni auf dem Vorplatz einen großen Käfig aufgebaut, in dem vier echte Tiger auf und ab liefen. Das Zentrum drohte: Wenn der Bundestag nicht den Paragrafen 63 des Aufenthaltsgesetzes abschafft, der die Beförderung von Ausländern ohne Papiere verbietet, dann würden sich Ende des Monats Flüchtlinge den Tigern zum Fraß vorwerfen. Ein Flugzeug mit 100 Flüchtlingen, die aus der Türkei anreisen wollen, sei schon gechartert, hieß es.

Dem Zentrum für politische Schönheit war der große Aufreger des kulturellen Hauptstadtsommers geglückt. Die Aktion "Flüchtlinge fressen" erhitzte die Gemüter, sorgte für maximale mediale Aufmerksamkeit und führte zu einiger Verunsicherung: Es würde sich doch nicht tatsächlich ein verzweifelter Flüchtling von Tigern zerfleischen lassen?

Zwei Berliner Theater des Jahres

Natürlich nicht, konnte man am Ende erleichtert berichten. Das Spektakel endete emotional, aber gemessen an der Ankündigung unspektakulär: Die syrische Schauspielerin May Skaf, die sich angeblich hatte fressen lassen wollen, sagte in einer bewegenden Rede die Aktion ab. Auch das Flugzeug mit den Flüchtlingen war nicht in Berlin angekommen, Air Berlin hatte den Flug abgesagt. Die Empörungsmaschinerie konnte sich wieder mit anderen Themen befassen.

Für das Maxim Gorki Theater dagegen ging das Jahr erfolgreich weiter: Ende August wurde es zum zweiten Mal nach 2014 von "Theater heute" zum Theater des Jahres erklärt. Dafür reichten dem von Shermin Langhoff und Jens Hillje geführten Haus in diesem Jahr magere sechs Kritikerstimmen. Damit war das Gorki nicht allein – ebenso viele Kritiker entschieden sich für die Volksbühne – Berlin konnte sich also gleich mit zwei Theatern des Jahres schmücken.

Lederer und der ewige Streit um die Volksbühne

Die Volksbühne kam allerdings auch in diesem Jahr nicht zur Ruhe – ganz im Gegenteil: Mehr als ein Jahr nach der Vorstellung des Museumskurators Chris Dercon als Nachfolger von Langzeitintendant Frank Castorf machte ein offener Brief die Runde, in dem die Mitarbeiter der Volksbühne Dercon ihre Ablehnung versicherten. Doch die Politik hielt an der Entscheidung fest – bis sich die Zuständigkeiten nach der Abgeordnetenhauswahl änderten. Der neue Kultursenator Klaus Lederer von der Linkspartei kündigte schon vor seiner Ernennung an, die Entscheidung für Dercon überprüfen zu wollen. Er hatte sich schon zuvor für den Erhalt der Castorf-Volksbühne stark gemacht. Der Ausgang ist noch offen.

Auch eine weitere Personalentscheidung des Gespanns Renner/Müller sorgte für heftigen Widerstand: Zehn Tage vor der Abgeordnetenhauswahl stellten sie die Choreographin Sasha Waltz als künftige Co-Intendantin des Berliner Staatsballetts vor. Hier kam die Ablehnung der Mitarbeiterschaft deutlich schneller und heftiger als an der Volksbühne: Das Ensemble stellte sich geschlossen gegen die Entscheidung, demonstrierte gar in der Staatsoper. Ob Klaus Lederer auch die Personalie Waltz überprüfen lassen will, hat er noch nicht verlauten lassen.

Neue Senatoren sorgen für Wirbel

Um auch einmal etwas Positives aus dem kulturpolitischen Jahr 2016 in Berlin zu vermelden: Die reine Tatsache, dass es unter Rot-Rot-Grün wieder einen Kultursenator geben wird, wurde durch die Bank positiv aufgenommen. Ob der bisherige Berliner Linken-Chef Lederer der richtige Mann für das Amt ist, daran wurden nach dessen Aussagen zur Personalie Dercon allerdings schon Zweifel laut, bevor er überhaupt erst in Amt und Würden war. Ebenfalls hochpolitisch waren zwei der drei meistgeklickten Kulturnachrichten von rbb|24: Auf Platz 3 landete die Meldung, dass die Einheitswippe voraussichtlich doch nicht gebaut wird. Was rund um das neue Stadtschloss, dessen Bauarbeiten in diesem Jahr übrigens überraschend ohne größere Skandale voranschritten, statt dessen entstehen soll? Das war am Ende des Jahres offen. Die vom Haushaltsausschuss des Bundestages für den Wiederaufbau der historischen Kolonnaden bewilligten Millionen lehnte die neue Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) gleich nach Amtsantritt ab.



Hallervorden bittet um Anzeige