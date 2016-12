'Kytes' gewinnen den 'New Music Award'

Die Band "Kytes" hat Freitagnacht den "New Music Award 2016" gewonnen. Die Münchner setzten sich beim Finale in den Probehallen von Black Box Music in Berlin gegen acht Konkurrenten aus ganz Deutschland durch. "Unglaublich. Wir sind sprachlos und müssen jetzt erst mal ein wenig runterkommen", sagten die Band-Mitglieder direkt nach der Preisübergabe. Die Fachjury und das Publikum überzeugte Kytes mit einer Mischung aus Indie und Elektropop.

Platz zwei ging an den Singer-Songwriter L'aupaire aus Gießen, Platz drei an die Art-Pop-Band Giant Rooks aus Hamm. Den "New Music Award" vergab Radio Fritz vom rbb gemeinsam mit anderen jungen Wellen der ARD zum neunten Mal.