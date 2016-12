Volksbühnenintendanz in der Debatte

Berlins neuer Kultursenator Klaus Lederer hat seine Kritik am künftigen Volksbühnenintendanten Chris Dercon erneut bekräftigt. Der "Süddeutschen Zeitung" gegenüber sprach er davon, dass er den Character des Hauses unter Dercon gefährdet sieht.

Der neue Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hat erneut bekräftigt, die umstrittene Personalie Chris Dercon an der Berliner Volksbühne noch einmal prüfen zu wollen. Man müsse fragen, ob die Volksbühne der richtige Ort sei "für jemanden wie Dercon, der aus völlig anderen Zusammenhängen kommt und kaum Theatererfahrung hat", sagte Lederer der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag).

Dercon steigt gegen Lederer in den Ring

Der Belgier Dercon (58) war im Frühjahr vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) für die Nachfolge des im August 2017 scheidenden Intendanten Frank Castorf verpflichtet worden. Im damals noch rot-schwarzen Senat war Müller auch für die Kultur zuständig. Aus der Berliner Kulturszene und Politik kam Kritik an der Entscheidung. Unter anderem hieß es, der Museumsmann und Kulturmanager Dercon würde das Haus zu einer "Eventbude" machen.

"Niemand will Castorfs Volksbühne auf ewig konservieren", sagte Lederer nun der "Süddeutschen". Aber man müsse fragen, ob die Volksbühne ein Magnet für Touristen und das Stadtmarketing sein solle, oder ob sie "einen spezifischen Charakter, eine DNA" habe, die man nicht einfach ersetzen könne. "Ich will mit Dercon fair umgehen", betonte Lederer. "Ich möchte mit ihm eine Lösung finden, nicht gegen ihn."



Der Kultursenator kündigte zugleich an, die Gehälter der Berliner Intendanten, Museumsdirektoren und Generalmusikdirektoren öffentlich zu machen. "Ich halte das für eine Selbstverständlichkeit", sagte er.