Senatorin will Bundesmittel für Wiederaufbau nicht - Lompscher lehnt Kolonnaden vor dem Stadtschloss ab

12.12.16 | 15:35 Uhr

Keine Debatte in Berlin: Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat den Wiederaufbau der historischen Kolonnaden vor dem Berliner Stadtschloss kürzlich fast geräuschlos durchgewinkt. Doch nun regt sich deutlicher Widerstand.



Die Debatte um Berlins historische Mitte wächst sich zum Zuständigkeitsstreit zwischen Land und Bund aus: Wie die "Berliner Morgenpost" am Montag berichtet, hat die neue Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) die vom Bundestag bereitgestellten 18,5 Millionen Euro für den Wiederaufbau der historischen Kolonnade am Stadtschloss abgelehnt.



Die Kolonnaden sollen zwischen Schlossneubau und Bauakademie entstehen - und würden ein Einheitsdenkmal, wie es auf dem historischen Sockel des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Denkmals geplant war, unmöglich machen. "Das Grundstück mit dem Denkmalsockel gehört dem Land", sagte Lompscher nun der "Berliner Morgenpost". "Deshalb entscheiden auch wir, was wir damit machen."



"Nur weil der Bund Geld gibt" reicht Lompscher nicht als Grund

Lompscher erklärte, sie sei dagegen, jetzt vorschnell die Säulen ohne schlüssiges Gesamtkonzept für den Bereich vor dem Humboldt Forum wieder aufzustellen, "nur weil der Bund Geld gibt". Sie habe persönlich nichts dagegen, wenn das an dem Ort geplante Einheitsdenkmal nicht gebaut werden sollte, schreibt die Zeitung weiter. Der Bundestag hatte die Pläne dazu wegen drohender

Kostensteigerungen verworfen.



Der historische Denkmalsockel sollte aber auf jeden Fall denkmalgerecht saniert werden, so Lompscher. "Was aber nicht heißt, dass wir das Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal und die dazugehörigen Kolonnaden wieder errichten wollen", sagte Lompscher. Auch die ebenfalls vom Bund finanzierte Versetzung des Neptunbrunnens vom Platz vor dem Roten Rathaus auf den Schlossplatz lehne die Senatorin ab, hieß es weiter.



Hintergrund Haushaltsausschuss bewilligt 18,5 Millionen Euro - Bund will Kolonnaden anstelle des Einheitsdenkmals Das Einheitsdenkmal vor dem Berliner Stadtschloss drohte zu teuer zu werden. Deshalb wurden die Pläne gestoppt. Doch nun bewilligte der Haushaltsausschuss des Bundes den Wiederaufbau der historischer Kolonnaden - für 18,5 Millionen Euro.

Thierse und DDR-Bürgerrechtler wehren sich

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte im November überraschend Geld für den Wiederaufbau der Kolonnaden vor dem Humboldt Forum und der Schinkelschen Bauakademie am anderen Ufer des Kupfergrabens bewilligt. Eine vorherige Debatte hatte es dazu nicht gegeben. Der frühere Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse (SPD) hatte ich empört über die Entscheidung gegeben. Im "Spiegel" sprach er von einem "Handstreich" und warf den Haushältern "Verachtung vor der friedlichen Revolution" 1989 in der damaligen DDR vor. Denn mit dem Aufbau der Kolonnaden wäre endgültig klar, dass es kein wie auch immer gestaltetes Einheitsdenkmal mehr geben kann. Thierse hatte sich zudem zusammen mit früheren DDR-Bürgerrechtlern in einem offenen Brief gegen das Vorhaben positioniert.

SPD-Haushaltsexperte Johannes Kahrs hatte die Vorwürfe dagegen zurückgewiesen. Der Beschluss zu den Kolonnaden im Haushaltsausschuss sei einstimmig erfolgt, sagt er dem "Tagesspiegel". Es gehe dabei um eine "historische Einbettung" des Schlosses. Im gleichen Bericht äußert sich der Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Swen Schulz zurückhaltender: "Die Kolonnaden würde ich nicht bis aufs Blut verteidigen."

Das Einheitsdenkmal war bislang in Form einer beweglichen, leicht gewölbten Schale geplant. Es sollte auf dem historischen Sockel des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Denkmals neben dem wieder aufgebauten Berliner Schloss errichtet werden. Der Bundestag hatte 2007 und 2008 beschlossen, ein solches Denkmal in Erinnerung an die friedliche Revolution 1989 und an die Wiedervereinigung errichten zu lassen. Im April dieses Jahres kam dann das Ende für das Projekt in seiner bisherigen Form.

Einheitsdenkmal in Berlin: Zwei Entwürfe - keine Fertigstellung

Der deutsche Bundestag beschloss am 9. November 2007, ein Denkmal für Freiheit und Einheit auf dem Sockel des ehemaligen Nationaldenkmals für Kaiser Wilhelm I. in Berlin zu errichten. Ein Wettbewerb sollte den besten Entwurf finden. 2011 wurde bekannt gegeben, dass die Arbeit "Bürger in Bewegung" der Agentur Milla & Partner und der Choreographin Sasha Waltz gewonnen hat.

Das Projekt steht jedoch auch jetzt noch auf der Kippe. Zunächst distanzierte sich Sasha Waltz wegen künstlerischer Differenzen mit Johannes Milla von dem Wettbewerb. Außerdem wurden an dem Sockel nicht nur Mosaiken aus der Kaiserzeit gefunden, sondern auch Brutstätten seltener Wasserfledermäuse.

Ursprünglich wurden drei Siegerentwürfe aus den Vorschlägen ausgewählt, bevor es in die endgültige Stichwahl ging. Den zweiten Platz teilen sich deshalb der Entwurf von Stephan Balkenhol...

...und der Entwurf von Andreas Meck.



2008 forderte der Deutsche Bundestag, gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig eine übergreifende Initiative zu starten. Der mögliche neue Standort für ein Einheitsdenkmal sollte der Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig sein.



Auch im Leipziger Wettbewerb wurden drei Siegerentwürfe gekürt. Den dritten Platz belegten Alba D'Urbano, Tina Bara und Anna Dilengite (v.l.) mit ihrem Entwurf "Herbstgarten"...



...den zweiten belegten Jan und Tim Edler aus Berlin und...



...den ersten Platz belegte der Entwurf von Marc Weis und Martin de Mattia aus München. Wann das Denkmal tatsächlich realisiert werden kann, ist noch nicht bekannt.