Puccinis erster Riesenerfolg ist eine unwiderstehliche Mixtur aus Italianita, Sex, Liebe, Drama, vielen Seufzern und einem schönen langen Tod. Das ist Manon Lescaut, ein süßes Früchtchen, obendrein sexy, und logisch lauern überall die wilden Kerle. Papa will sie ins Kloster stecken, Bruder will mit ihr im Luxus schwelgen, Student des Grieux liebt sie leidenschaftlich und ein alter Knacker namens Geronte braucht sie als Trophy Wife. Das alles klingt schwer nach Hollywood, hat sich offenbar Regie-Altmeister Jürgen Flimm gedacht und darum das italienisch-französische Fin-de-Siecle-Drama in die Welt des Zelluloid verlegt: Manon will auf der Leinwand Karriere machen - natürlich mit Seidenkleid und Nerz-Stola. Überall springen Filmstatisten herum, an Schminktischen legen sich die Sternchen des hervorragenden Chors Rouge und Lidschatten auf, im Hintergrund flimmern Film-Szenen aus der Zeit, in der die Bilder laufen lernten und ein hinreißender Tenor, Riccardo Massi, besingt seinen Herzschmerz als Grieux.

Die Oper ist musikalisch und in ihrer Handlung zunächst eher leichtgewichtig, keine Boheme und schon gar keine Tosca. Das Filmset als Grundidee passt, ist manchmal ein wenig überladen, überall hopst und wuselt es. Bis das Drama beginnt.

Manon, wunderbar gesungen und gespielt von Anna Nechaeva, muss sich entscheiden: Liebe oder Geld. Leider will sie beides, was in der Oper selten gut geht. Und so folgt auf die Verhaftung die Verbannung, Krankheit und Tod. Die letzten beiden Akte abseits von Tingeltangel, Stummfilmsequenzen auf Videoleinwänden und Sentimentalität berühren wirklich. Manon ist grauhaarig und verhärmt und gewinnt als Leidende jene Tiefe, die ihr als schwankende Liebende versagt bleibt - trotz oder wegen ihres zauberhaft dunklen und doch strahlenden Soprans.



Der Tod, im Libretto eigentlich in der Wüste verortet, ereilt Manon in der Inszenierung an der Staatsoper in einer leeren Filmstudiohalle. Des Grieux zieht die Geliebte auf einem Requisitenstuhl durch den dunklen Ort, bis sie zusammenbricht und stirbt. Ein starkes Ende. Mikhail Tatarnikow hat die Staatskapelle hin und wieder sehr laut und wenig sängerfreundlich dirigiert, auch wackelten die schweren Chorszenen zu Beginn. Dem Publikum aber hat es gefallen, viel Jubel für Massi und Nechaeva, ein paar Buhs für die eher konventionelle Inszenierung, die aber in ihrer Leichtigkeit sicher für ausverkaufte Vorstellungen sorgen wird.