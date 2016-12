Preisverleihung am Freitag - Neun Talente spielen um den New Music Award

09.12.16 | 07:52 Uhr

Rauhe Punk-Rocker aus Worpswede, Hip Hop aus dem Saarland und ein Mann mit Fliege aus Berlin: Die Mischung der Finalisten beim diesjährigen New Music Award ist bunt. Am Freitag wird er in Berlin verliehen - auf einer Bühne, auf der schon die ganz Großen standen.

In den Hallen von Black Box Music in Berlin-Wilhelmsruh proben normalerweise bekannte Bands wie Rammstein oder die Beatsteaks für ihre großen Tourneen. Am Freitag darf sich hier der Musik-Nachwuchs austoben, bei der Verleihung des New Music Awards. Zum neunten Mal verleiht Radio Fritz vom rbb gemeinsam mit anderen jungen Wellen der ARD die Lautsprecher-Trophäe an den besten Newcomer des Jahres. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an das Düsseldorfer Hip-Hop-Trio "Antilopen-Gang".

Mann mit Fliege aus Berlin

Aus Berlin tritt am Freitagabend der Rapper Teesy an. Er wurde bekannt als der Mann mit Fliege - unter anderem im Video zu "Generation Maybe" so zu sehen. Doch mittlerweile hat er den schicken Zwirn abgelegt und tritt mit seinem zweiten Album "Wünschdirwas" nun im legeren Hemd auf.



Im Herzen Hip-Hopper ist auch Tiavo. Doch mixt der Mann aus dem Saarland dazu alles was ihm gefällt - ob harte Gitarrenriffs, klassische Streichinstrumente oder dynamische Synthie-Sounds. Genauso bunt und abwechslungsreich wie sein Sound ist auch Tiavos Lebensgeschichte: Er ist in Griechenland, Tschechien und Deutschland aufgewachsen.



Klavier, Drums - oder doch Gitarre?

Worpswede klingt nicht gerade nach Punk-Rock und Dancehall - doch die Phaenotypen aus der kleinen Gemeinde nordöstlich von Bremen beweisen das Gegenteil. Mit ihrem ganz eigenen Crossover aus Reggae, Dancehall-Beats und rauhem Punk-Rock haben es Julian, Felix, Lukas, Kevin und Joel unter die Finalisten des diesjährigen New Music Awards geschafft.



Ansa Sauermann ist ein musikalisches Multitalent: Er lernte als Kind Klavier und wollte eigentlich schon immer Schlagzeug spielen. Mittlerweile ist André aka Ansa auf die Gitarre umgestiegen - und wird mit dieser auch beim Award am Freitagabend antreten.

Chefbossinnen und Kytes

Chefboss warten bereits mit einiger Bühnenerfahrung auf - in diesem Sommer hat sich das weibliche Hip-Hop-Duo aus Hamburg durch sämtliche Festivals gespielt. Rapperin Alice Martin und Tänzerin Maike Mohr tragen dabei nicht nur mit ihrem Band-Namen dick auf, sondern auch mit fetten Beats, unverblümten Texten und ihren speziellen Tanz-Moves.



Früher hießen sie mal Blind Freddy - seit sie mit ihrer Musik auch einen strikten Karriereplan verfolgen, nennen sie sich Kytes. Bevor die Indieband aus München das erste Mal gemeinsam auf der Bühne stand, hatte sie bereits ihr erstes Video veröffentlicht und ihren Song "Inner Cinema" bei der BR-Jugendwelle Puls in den Tracks der Woche platziert.



Americana-Folk aus Gießen und Art-Pop aus Hamm

L'Aupaire ist in Sachen Musik sozusagen das "Mädchen für alles" - der Sänger und Multiintrumentalist erinnert mal an Blues und mal an amerikanischen Folk. Während der Gießener sonst im Alleingang über seinen Melodien und Texten brütet, kommt er zum New Music Award in großer Besetzung.



Die Jüngsten am Freitagabend sind Van Holzen, doch an Bühnenerfahrung mangelt es den Jungs nicht. Sie gaben schon Supportshows für gestandene Bandgrößen wie Biffy Clyro, Papa Roach oder Madsen. Dabei ist ihr Band-Name Programm. Van Holzen präsentiert sich stets mit kraftvollen Gitarrensounds, aus denen Alternative Rock entspringt.



"Småland" war der erste Titel, mit dem die Giant Rooks auf sich aufmerksam machten. Im Januar legen die Jungs aus Hamm ihre erste EP vor: "New Estate". Die Art-Pop-Band war bereits als Support bei Kraftklub, RAZZ und Von Wegen Lisbeth mit von der Partie.

