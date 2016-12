Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat eine von den Nazis geraubte Marmorskulptur an die Erben der jüdischen Berliner Verlegerfamilie Mosse zurückgegeben. Recherchen hätten ergeben, dass sich die Skulptur bis 1933 in der Sammlung Mosse befand und der Familie verfolgungsbedingt entzogen worden sein müsse, teilte die Stiftung am Donnerstag mit.



Es geht um die Frauenfigur "Susanna" des Bildhauers Reinhold Begas (1831-1911). Sie soll zunächst als Leihgabe in den Staatlichen Museen in Berlin bleiben. Begas hat unter anderem den Neptunbrunnen in Berlin geschaffen.