In der 90. Minute – kurz vor dem Abschlusspfiff – rollt dann doch noch ein Ball. Bis dato kommt das Theaterstück über die Gebrüder Boateng komplett ohne Fußballspiel aus. Statt zu kicken, tanzen die Darsteller. Sie verbiegen sich in irren Breakdance-Moves, verknoten sich, battlen sich. "Ich wollte die Körperenergie von Fußball transportieren", erklärt die Regisseurin Nicole Oder, "nicht den Ball oder irgendwelche Bewegungen."

Dennoch ist genau er es, dem das Theaterstück besonders viel Platz einräumt. "Nicht mal das Buch konnte ihn knacken", erklärt Schauspieler Tamer Arslan seine Faszination für seine Rolle. "All seine Aussagen, die Interviews, die ich angeschaut habe - ich habe gespürt, was sein Problem ist: Harte Schale, weicher Kern" Deshalb habe er Kevin Prince unbedingt anders darstellen wollen: "Mein Ziel war es, seine sensible Seite zu zeigen. Der Typ ist nicht nur scheiße. Nur weil er ein hartes Ghetto-Kid aus dem Wedding ist, kann er trotzdem ein Herz haben."

Das Theaterstück beginnt mit der ersten Begegnung zwischen Kevin Prince, George und Jerome. In einem Fußballkäfig in der Nähe der Panke treffen sie aufeinander. Obwohl Halbbrüder gibt es zunächst wenig, was sie verbindet. Kevin Prince und George leben im Wedding, ihre Mutter ist arbeitslos, der Vater hat die Familie verlassen. Jerome hingegen wächst wohlbehütet in Wilmersdorf auf. An seinen Füßen glänzen goldene Adidas-Schuhe. Seine Sprache ist gepflegt, sein Gemüt schüchtern und angepasst. Mit treuem Hundeblick lässt er sich von seinem jüngeren Halbbruder Kevin Prince erklären, wie das Fußball-Game in diesem Teil der Stadt funktioniert: "Wenn du weinst oder dich beschwerst wegen eines Fouls, dann war's das für dich!"