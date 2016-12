Sie sind das erfolgreichste englische Electro-Pop Duo: Seit mehr als 30 Jahren machen Neil Tennant und Chris Lowe als "Pet Shop Boys" zusammen Musik. Die Fans im ausverkauften Berliner Tempodrom brachten sie allerdings nicht so recht in Stimung, findet Jakob Bauer

Vorfreudige Feierstimmung, weiße Luftballons in der wartenden Menge, eine Gruppe mit blinkenden Pylonen auf dem Kopf trinkt Bier. Ein Beat pumpt durch das Tempodrom, zwei große Kreise auf der Bühne drehen sich um 180 Grad, und dahinter stehen sie: die nimmermüden Electro-Pop-Helden aus Großbritannien.

Jetzt kann die Party losgehen. Eigentlich. Denn der Abend nimmt nur sehr langsam Fahrt auf. Sänger Neil Tennant bewegt sich zunächst kaum zu den wummernden 4/4-Beats und Chris Lowe versteckt sich sowieso hinter seinem Keyboard. Das Publikum klatscht und jubelt, steht aber ansonsten auch recht steif herum. Das einzige, das sich anfangs zu bewegen scheint, sind die Laser die durch den Raum streifen und die Visuals auf der überdimensionalen Leinwand. An sich ja auch alles kein Problem – nur: Bei der Vollblutdisco-Musik der Pet Shop Boys ist das ein doch etwas kurioser Anblick.

Nach 20 Minuten fällt die erste Leinwand. Dahinter: Eine Band, die die Pet Shop Boys ab jetzt den ganzen Abend lautstark unterstützt und neue Farben in die Discomusik der Briten bringt - oder auch nicht. Die Band besteht aus zwei Schlagzeugern mit Elektronischen Drums und einer Keyboarderin. Nur: Keyboard und synthetische Drum-Beats hat Chris Lowe davor sowieso schon allein produziert. Es fällt einem also meistens ziemlich schwer herauszufinden, was die Musiker da eigentlich machen.