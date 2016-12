Feininger-Bild erzielt Millionenbetrag bei Auktion in Berlin

Der Kunstmarkt scheint weiter in guter Verfassung zu sein. Das Berliner Auktionshaus Grisebach hat jetzt einen neuen Rekord bei einer Einzelauktion aufgestellt. Vor allem zwei Werke von Lyonel Feininger und Max Beckmann kamen für Millionensummen untern Hammer.

Das Spitzenergebnis brachte Firmenangaben zufolge am Donnerstagabend Lyonel Feiningers "Gelbe Gasse" (1932), die ein Käufer aus der Schweiz von einer Million Schätzpreis für letztlich 3,75 Millionen Euro ersteigerte. Den zweithöchsten Preis erzielte mit 3,2 Millionen Euro ein "Stillleben" von Max Beckmann, das zuvor auf maximal 900.000 Euro geschätzt war.

Die laufende Jubiläumsauktion dauert noch bis Samstag an, dabei gibt es mehrere Einzelversteigerungen. Das Haus war mit einem mittleren Schätzwert von insgesamt 29 Millionen Euro in den viertägigen Verkauf gegangen.

Am Donnerstag hatte das Aktionshaus zwei Werke von Lesser Ury (1861-1931) aus der Versteigerung zurückgezogen. Experten hatten gegenüber dem rbb-Kulturmagazin Stilbruch kritisiert, es handle sich dabei um Bilder mit nicht restlos aufgeklärter Herkunft. Der Verdacht, dass es sich bei den Gemälden um während der NS-Zeit verfolgungsbedingt entzogene Kunst handelt, könne daher nicht ausgeräumt werden.

Bernd Schultz, der Gründer der Villa Grisebach, sagte am Freitag im DeutschlandRadio Kultur, man versuche vor einer Auktion alles, um die Herkunft der Gemälde zu klären. Bei den Untersuchungen sei aber nichts Auffälliges gefunden worden. Jedoch sei nun ein Generalverdacht aufgekommen, weswegen man sich zum Rückzug entschieden habe.

Grisebach gilt als eines der führenden Häuser in Deutschland für die Kunst der Klassischen Moderne. Es befindet sich in Berlin-Schöneberg in einer Stadtvilla, die der Architekt Hans Grisebach als Atelier und Wohnhaus Ende des 19. Jahrhunderts erbaute.