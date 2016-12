Sammlung Teheran wohl erst 2017 in Berlin zu sehen

Von Sonntag an sollte die Sammlung Teheran in der Berliner Gemäldegalerie zu sehen sein - eigentlich. Denn die Ausfuhr der Kunstwerke entwickelte sich zum Politikum. Nun ist eine Ausfuhr-Freigabe aber offenbar in Sicht.