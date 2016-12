Der als Brandenburger Dorfpolizist berühmt gewordene Schauspieler Horst Krause wird am Sonntag 75 Jahre alt. Groß feiern will er den Geburtstag aber nicht. "Ich haue ab, ich fahre weg. Ich will meine Ruhe haben", sagte Krause der Nachrichtenagentur dpa in einem Interview. Seinen Geburtstag werde er vielmehr "mit Bescheidenheit und Zurückhaltung" begehen: "Wissen Sie, in meinem Alter kann man glücklich sein, wenn man morgens aufsteht, dem neuen Tag entgegenblickt und sich sagt: Lieber Gott, es ist schön, dass du mich wieder geweckt hast", so Krause.



Wenn er auch selbst eher ein Geburtstagmuffel, so gratulieren zumindest seine Fans. Als einer der ersten nutzte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Gelegenheit, um "Deutschlands beliebtesten Dorfpolizist" zu ehren: "In 75 Jahren haben Sie die höchsten Gipfel Ihrer Schauspielkunst erklommen und sind längst vom Publikum ins Herz geschlossen worden", teilte Woidke in einem Schreiben mit. Krause sei es gelungen, mit seinen Rollen "einer von uns" zu sein und dennoch nicht hinter diesen Rollen zu verschwinden. "Wenn Sie nun ein neues Lebensjahr beginnen, so sollen Sie wissen: Brandenburgs Herz schlägt voll und ganz für Sie", so Woidke.