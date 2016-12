Berliner Bühnen nach dem Anschlag - "Lasst uns gegen die Angst anspielen"

Mit Schweigeminuten werden am Dienstagabend viele Theater- und Musikvorstellungen eröffnet. Aber dann geht der Spielbetrieb weiter – eine ganz bewusste Entscheidung, wie der Intendant des Deutschen Theaters betont. Von Maria Ossowski

Trotz des Anschlags am Breitscheidplatz werden die Bühnen Berlins am Dienstag den Spielbetrieb aufrechterhalten: Theater am Kurfürstendamm und Komödie spielen "Das Abschiedsdinner" und "Chuzpe". In der Deutschen Oper läuft wie geplant "Eugen Onegin". Intendant Dietmar Schwarz wird um eine Schweigeminute bitten – ohne Rede. Chor und Solisten stehen dazu auf der Bühne. Auch der Intendant der Berliner Philharmoniker, Martin Hoffmann, wird in einem Haus um kurzes Schweigen bitten, bevor er an Sir Simon Rattle übergibt. Die Sicherheitsmaßnahmen in der Philharmonie sind etwas erhöht. In der Komischen Oper wird Barry Kosky eine kurze Ansprache vor der Schweigeminute halten - dann beginnt "Die Zauberflöte". Und in der Staatsoper findet das Adventssingen statt – wie geplant.

"Uns überkommt das Gefühl, schutzlos zu sein"

Auch am Renaissancetheater und am Deutschen Theater (DT) wird gespielt. DT-Intendant Ulrich Khuon schrieb dem rbb dazu: "Das Gefühl, wehrlos und schutzlos zu sein, überkommt uns. Dennoch: Dass wir diese Spielzeit am Deutschen Theater Berlin gegen die Angst anspielen, dass unsere Theaterarbeit davon erzählt, dass die Angst uns nicht bestimmen darf, das scheint mir wichtig auch an diesem Tag. Lasst uns reden, zusammensitzen, arbeiten und das gemeinsam tun, was die Kunst vermag: die Ängste benennen und dadurch auch aushalten."

Nach dem Anschlag wurde fast überall weitergespielt

Am Montagabend hatten trotz der Meldungen von den Vorfällen am Breitscheidplatz nahezu alle Bühnen und Kinos ihre Vorstellungen fortgesetzt. In der Komischen Oper war es eine ganz bewusste Entscheidung, die "Cleopatra" weiter zu spielen. Auch in der Schaubühne ging "Professor Bernhardi" ohne Pause bis zu Ende. Das Maxim Gorki Theater spielte ebenfalls normal - nach der Vorstellung trat dann Intendantin Shermin Langhoff auf die Bühne und hielt eine kleine Ansprache, in der sie das Publikum über die Ereignisse des Abends und die aktuelle Sicherheitslage informierte.

"Egal was man tut - jede Entscheidung ist falsch"

Im Theater am Kurfürstendamm, 300 Meter vom Breitscheidplatz entfernt, spielte Oliver Kalkofe seine Weihnachtsshow vor ausverkauftem Hause. Er erfuhr es in der Pause, und er entschloss sich, weiterzuspielen. Keine einfache Entscheidung, wie er dem rbb sagte: "Was tun auf der Bühne mit einigen hundert Menschen, die vor einem sitzen, die einfach nur friedlich ein wenig Spaß haben wollten, die aber wahrscheinlich gerade via Handy solch eine Horror-Nachricht gelesen haben - und während nur wenige hundert Meter entfernt Menschen und Helfer um die Rettung unschuldiger Menschen kämpfen? Ganz ehrlich - eine der beschissensten und furchtbarsten Situationen, die man sich auf der Bühne nur vorstellen kann. Denn egal, was man tut - im Grunde ist jede Entscheidung falsch." Olli Schulz und Jan Böhmermann brachen ihre Spotify-Show im Tempodrom mit 2.500 Zuschauern ab. "Wir können hier nicht Party machen", sagte Olli Schulz. "Wir beugen uns nicht der Gewalt, aber weitermachen wäre respektlos."

Bilder aus Berlin nach dem Anschlag

Nach dem Anschlag am Breitscheidplatz verspüren viele Berliner das Bedürfnis, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen: Diese junge Frau zündet eine Kerze für die Opfer nahe des Tatorts an.



An der Gedächtniskirche haben viele Trauernde Blumen und Kränze niedergelegt.

Dieser japanische Tourist verneigt sich - umringt von Kamerateams aus aller Welt.



In der Gedächtniskirche liegt ab dem Mittag eine Kondolenzbuch aus. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere trägt sich als einer der Ersten darin ein.



Am Nachmittag besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel den Tatort und legt Blumen nieder.



Auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel (alle SPD) gedenken zusammen mit Merkel und De Maiziere der Opfer.



Die Brandenburger Landespolitiker legen eine Gedenkminute für die Opfer ein - und tragen sich im Potsdamer Landtag in ein Kondolenzbuch ein.



Sie können die Trauer und den Schmerz der Hinterbliebenen besonders gut nachfühlen: das französische Parlament - welches schon häufiger Tote durch Terroranschläge im eigenen Land zu beklagen hatte - erhebt sich für die Opfer des mutmaßlichen Anschlags in Berlin.

Wegen des Anschlags bleiben die meisten Berliner Weihnachtsmärkte am Dienstag geschlossen. Das Areal rund um den Breitscheidplatz bleibt vorerst weiträumig abgesperrt.

Die Stände des Weihnachtsmarkt am Alexanderplatzes öffneten morgens zunächst. Doch dann appellierten der Innensenator und die Polizei an die Veranstalter, die Stände aus Pietätsgründen wieder zu schließen. Der Veranstalter folgte dem Appell.

Auch im Kaufhaus Bikini Berlin herrschte eine beklemmende Atmosphäre: Die Sicherheitskräfte sperrten den benachbarten Breitscheidplatz weiträumig ab und sicherten Spuren.

Am Abend zuvor war ein Lastwagen auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz in eine Gruppe von Menschen gefahren.

Der Lkw durchpflügte nach Polizeiangaben gegen 20 Uhr auf einer Strecke von bis zu 80 Metern den Markt regelrecht.

Er kam auf der Budapester Straße zum Stehen. Der mutmaßliche Fahrer konnte später in der Nähe der Siegessäule festgenommen werden - hieß es zunächst. Doch laut dem Berliner Polizeipräsidenten Klaus Kandt gibt es inzwischen Zweifel, dass der Festgenommene wirklich der Täter ist. Möglich sei auch, dass der wahre Täter noch frei herum laufe.



Im Fahrerhaus des LKA saßen zwei Männer. Der polnische Beifahrer wurde Polizeibeamten tot im Lkw gefunden. Er wurde erschossen.



Zwölf Menschen verloren bei dem Vorfall ihr Leben.



45 Verletzte wurden in Berliner Krankenhäuser eingeliefert. Viele von ihnen sind schwer verletzt. Acht Patienten liegen allein in der Charité auf der Intensivstation.



Der Lastwagen der Marke Scania gehört einer polnischen Spedition und hatte Stahlkonstruktionen geladen. Der Lastwagen-Fahrer war laut Speditions-Eigentümer seit etwa 16 Uhr nicht mehr zu erreichen gewesen.

Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD) sowie Innensenator Andreas Geisel sprechen vor Ort mit den Medienvertretern. Die Situation sei unter Kontrolle und die Charité darauf eingestellt, viele Verletzte aufzunehmen, sagen sie am späten Abend - da wissen sie noch nicht, dass später Zweifel auftauchen, dass der Festgenommene wirklich der Täter ist.



Der Breitscheidplatz bleibt die ganze Nacht über weiträumig abgesperrt. Am Dienstag zeigt die Polizei in der ganzen Stadt verstärkte Präsenz, viele Polizisten führen Maschinengewehre bei sich.



Der Generalbundesanwalt Peter Frank, der in Karlsruhe seinen Dienstsitz hat, übernimmt am Dienstagmorgen die Ermittlungen. Am Nachmittag teilt er mit, dass er von einem terroristischen Hintergrund der Tat ausgeht. Weitere Bildergalerien

