Bestes Filmdrama:

- "Manchester by the Sea"

- "Hell or High Water"

- "Moonlight"

- "Hacksaw Ridge"

- "Lion"



Beste Komödie/Musical:

- "La La Land"

- "Florence Foster Jenkins"

- "Deadpool"

- "20th Century Women"

- "Sing Street"



Bester Schauspieler in einem Filmdrama:

- Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

- Denzel Washington ("Fences")

- Viggo Mortensen ("Captain Fantastic")

- Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge")

- Joel Edgerton ("Loving")



Beste Schauspielerin in einem Filmdrama:

- Natalie Portman ("Jackie")

- Isabelle Huppert ("Elle")

- Ruth Negga ("Loving")

- Amy Adams ("Arrival")

- Jessica Chastain ("Miss Sloane")



Bester Schauspieler in einer Komödie/Musical:

- Ryan Gosling ("La La Land")

- Colin Farrell ("The Lobster")

- Hugh Grant ("Florence Foster Jenkins")

- Ryan Reynolds ("Deadpool")

- Jonah Hill ("War Dogs")



Beste Schauspielerin in einer Komödie/Musical:

- Emma Stone ("La La Land")

- Annette Bening ("20th Century Women")

- Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins")

- Lily Collins, ("Rules Don't Apply")

- Hailee Steinfeld ("The Edge of Seventeen")



Beste Regie:

- Damien Chazelle ("La La Land")

- Barry Jenkins ("Moonlight")

- Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea")

- Tom Ford ("Nocturnal Animals")

- Mel Gibson ("Hacksaw Ridge")



Bester nicht-englischsprachiger Film:

- "Toni Erdmann" (Deutschland)

- "Elle" (Frankreich)

- "Divines" (Frankreich)

- "Neruda" (Chile)

- "The Salesman" (Iran)