Video: Abendschau | 30.11.2016 | Lilly Wagner

Kunstgewerbemuseum widmet Uli Richter eine Ausstellung - Als der Berliner Stil noch chic war

02.12.16 | 10:33 Uhr

Er kleidete Rut Brandt oder Fürstin Gracia Patricia ein: Uli Richter aus Potsdam mit seinem Atelier in West-Berlin. Aus Anlass seines 90. Geburtstags widmet das Kunstgewerbemuseum dem Designer die Ausstellung "Uli Richter revisited". Von Maria Ossowski

Sein Stil hieß "Made in Berlin", aber sein Chic stand für die junge Bonner Republik. Uli Richter, Sohn eines Drogeriebesitzers in Potsdam, hat schon als kleiner Junge seine Mutter in Modesalons begleitet und nach dem Krieg begonnen, als Volontär im berühmten Modehaus Horn am Kurfürstendamm mit den legendären elf Schaufenstern Kleider zu entwerfen.

Infos im Netz www.smb.museum - Uli Richter revisited Das Kunstgewerbemuseum widmet dem Berliner Designer und seinen Schülern die Ausstellung "Uli Richter revisited" vom 2.12.2016 - 5.3.2017.



Edle Stoffe mit Leder oder Tweet kombiniert

Sein erstes von 1949 hieß "Marcelle". Ein weit schwingender schwarzer Plisseerock, schmale Taille, ein rautenförmiger Ausschnitt mit weißem Überschlägen an der Brust: Ein Verkaufshit und der Beginn einer internationalen Karriere. Uli Richter habe für zeitlosen Chic, schmeichelnde Silhouetten und für außergewöhnliche Stoffe gestanden, so die Kuratorin Katrin Lindemann. Er habe unglaublich exklusive Materialien verwendet, etwa Kaschmir, Satin oder Seidenchiffon. Die habe er dann meistens mit Leder oder Tweet kombiniert, so dass dann ein ganz besonderer Material-Mix zustande gekommen sei.

Frau an den Herd nie Richters Ideal

Der Tweedrock mit Schlangenlederjacke oder sein perlenbesticktes Abendkleid mit pinkfarbenem Mantel und Nerzkragen kleideten die wohlhabende Dame. Bald aber bot Richter auch preiswertere Prêt-à-porter Modelle an, für die berufstätige Frau. Die Rückkehr der Frau zum Herd, Ideal oft in den 50er Jahren, hat der Westberliner Modeschöpfer nie propagiert. Weit über Deutschland hinaus berühmt, wurde Richter dank prominenter Kundinnen wie zum Beispiel der Kanzlergattin Rut Brandt. "Sie hat er während ihrer ganzen Zeit, in der sie repräsentieren musste, angekleidet", so die Kuratorin. Auch die Fürstin Gracia Patricia gehörte zu seinen Kundinnen, ebenso Ebelin Bucerius, die Gattin des "Zeit"-Herausgebers.



Uli Richter Revisited – Modedenker, Lehrer, Inspiration

Er machte Berlin in den 50er Jahren wieder zu einer angesagten Modemetropole: Uli Richter hier mit den Mannequins Gisela Ebel und Gitta Schilling anlässlich der Präsentation der ersten eigenen Kollektion im Jahr 1959. Damals wurde auf dem Laufsteg noch geraucht!



Uli Richter und Dorothea Köhlich planen die Kollektion für S & E Modelle. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1954.



Zu den Kundinnen des gebürtigen Potsdamers gehörten Prominente wie Rut Brandt, Hildegard Knef und Fürstin Gracia Patricia. Hier sieht man den Berliner Designerin zusammen mit Gracia Patricia auf einem Foto aus dem Jahr 1975.

Dieser Entwurf ist Teil von digitalen Entwurfscollagen, die in der Ausstellung "Uli Richter Revisited" zu sehen sind.



Die Zeichnung eines Hochzeitskleids vom Meister Uli Richter höchstpersönlich aus dem Jahr 1959.

Typisches Design von Uli Richter: hier ein grafitfarbenen Doublefacewende-Mantel mit Norwegermuster und ein Prinzesskleid aus Lace-Tweed und mit Maschinenstrick. Kleidungsstücke aus dem Jahr 1960.



So das Kunstgewerbemuseum in Berlin die Designs von Uli Richter, aber auch zehn junge Modemacher stellen ihre Entwürfe vor, bei denen sie sich von Richter inspirieren ließen, darunter Barre Noire und Michael Sontag.





Die Ausstellung "Uli Richter Revisited - Modedenker, Lehrer, Inspiration" zeichnet den beruflichen Werdegang des Designers im West-Berlin der Nachkriegsjahre nach.



Die Ausstellungsmacher schreiben: "Jung, elegant mit klaren Schnitten und ungewöhnlichen Materialkombinationen treffen seine Kreationen einen Nerv der Zeit und stehen international für einen Stil made in Berlin."

2005 hatten die Museen seine umfangreiche Sammlung erworben. Auch zum 80. Geburtstag gab es eine große Werkschau.





Von Freitag an sind rund 40 Kostüme aus fast 70 Jahren Modegeschichte zu sehen, dazu Fotografien, Zeichnungen und Archivalien. Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen





















Richter, der am 28. Dezember seinen 90. Geburtstag feiert, hat sein hervorragend geordnetes Archiv mit 11.000 Kollektionszeichnungen, 3.000 Modefotografien und 660 Modellkleidern, Mänteln, Kostümen und Accessoires dem Kunstgewerbemuseum überlassen. 40 Kostüme aus 70 Jahren Modegeschichte zeigt die Ausstellung jetzt. Wie wegweisend sein klassischer Stil heute noch ist, zeigen junge Berliner Modedesigner, die sich von Uli Richter haben inspirieren lassen.



Der Berliner Modeshootingstar Nobi Talai verbindet persische Tradition mit Berliner Schlichtheit und ist ebenfalls von Uli Richter beeinflusst. Der Designer selbst entwirft zwar nicht mehr, aber er publiziert noch immer, mischt sich ein und ist nicht nur mit einem phänomenalen Gedächtnis für die Berliner Modegeschichte gesegnet, sondern auch mit dem Willen, ihr einen angemessenen Platz in der Erinnerung an den Chic des 20. Jahrhunderts zu verschaffen.