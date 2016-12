Zwei Bieter wollen das "White Trash" am Flutgraben in Berlin-Treptow übernehmen und unterschiedlich weiterentwickeln:

Die Betreiber des 2013 abgebrannten "Festsaal Kreuzberg" wollen ihren Club auf dem Arena-Gelände in Berlin-Treptow wiedereröffnen. Deshalb bietet der ehemalige Clubbetreiber Björn von Swieykowski auf das "White Trash"-Gebäude und Inventar. Nach eigenen Angaben unterstützen seinen Vorschlag Kulturmanager vom Astra, Lido, Bi Nuu und der Kalkscheune.

Die Betreiber vom "Festsaal Kreuzberg" planen, das Restaurant und die rund 70 Arbeitsplätze des bisherigen White Trash zu erhalten. Es soll weiter Konzerte und Partys geben, angelehnt an das Programm des alten "Festsaal Kreuzberg", der sich von 2004 bis zum Brand 2013 am Kottbusser Tor befand. Auch der Name "Festsaal Kreuzberg" soll bleiben – obwohl die angestrebte neue Location in Treptow liegt.