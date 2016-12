Kampf um Location in Berlin-Treptow - Tausende Unterschriften für den Erhalt des White-Trash

15.12.16 | 12:57 Uhr

Wird das "White Trash" in Berlin-Treptow zum neuen Festsaal Kreuzberg oder bleibt es, was es ist? Die Entscheidung fällt am Freitag. Zum moralischen Druckaufbau auf die Gesellschafter gibt es eine tausendfach unterschriebene Online-Petition zum Erhalt des "White Trash".

Wie es mit der insolventen Fast-Food- und Konzert-Location "White Trash" in Berlin Treptow weitergeht, soll am Freitag auf einer Gläubigerversammlung entschieden werden. Zwei Bieter wollen das "White Trash" am Flutgraben übernehmen und unterschiedlich weiterentwickeln.

Online-Petition für das White Trash baut Druck auf

Der Gründer und Geschäftsführer der über Berlin hinaus bekannten Location, Walter Potts, wäre nur bei dem Deal mit dem Konzertveranstalter "Trinity Music" und dem Radiosender "FluxFM" mit im Boot. Bei diesem Konzept könnte das "White Trash" bleiben, was es ist und seinen Namen erhalten. Walter Potts ist sehr gelegen daran, dass die Gesellschafterversammlung sich für diese Variante entscheidet. Deswegen hat er unter den Namen "White Trash" eine Online-Petition für den Erhalt der Location in seiner jetztigen Form eingerichtet. Sie hat bereits knapp 2.900 (Stand 13 Uhr am 15.12.) Unterschriften und ist bis Freitag geöffnet. Sie richtet sich an den Konkursverwalter und dient anscheinend auch dem öffentlichen Druck auf die Gesellschafter.

Festsaal Kreuzberg soll auch in Treptow so heißen

Bei der zweiten Variante, die zur Auswahl steht, wäre das White Trash in seiner jetzigen Form Geschichte. Die Betreiber des 2013 abgebrannten "Festsaal Kreuzberg" wollen ihren Club auf dem Gelände in Berlin-Treptow wiedereröffnen. Deshalb bietet der ehemalige Clubbetreiber Björn von Swieykowski auf das "White Trash"-Gebäude und das Inventar. Nach eigenen Angaben unterstützen seinen Vorschlag Kulturmanager vom Astra, Lido, Bi Nuu und der Kalkscheune. Die Betreiber vom "Festsaal Kreuzberg" planen, das Restaurant und die rund 70 Arbeitsplätze des bisherigen White Trash zu erhalten. Es soll weiter Konzerte und Partys geben, angelehnt an das Programm des alten "Festsaal Kreuzberg", der sich von 2004 bis zum Brand 2013 am Kottbusser Tor befand. Auch der Name "Festsaal Kreuzberg" soll bleiben – obwohl die angestrebte neue Location in Treptow liegt.

Harter Kampf hinter den Clubtüren Berlins

Walter Potts sagte dem Berliner Online-Stadtmagazin "Mit Vergüngen", dass durch eine falsche Pressemitteilung des Festsaal Kreuzberg-Betreibers Björn von Swieykowski der Eindruck erzeugt worden sei, die Übernahme sei bereits über die Bühne gegangen. Womöglich sei dies auch eine taktische Entscheidung gewesen, damit sich der Besitzer der Berliner Clubs Astra, Lido und Bi Nuu, Torsten Brandt, eine vierte Location habe sichern wollen. "Hinter den Kulissen tobt in Berlin ein harter Kampf um Veranstaltungen", so Potts. Bisher habe es definitiv noch keine Übernahme gegeben.

Festsaal Kreuzberg abgebrannt

Die Rauchschwaden über dem brennenden Gebäude sind von Weitem zu erkennen.

Im Widerschein des Blaulichts besprechen drei Feuerwehrleute den Einsatz.

Der Großeinsatz zog sich bis Sonntagvormittag - Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr reihen sich in einer Schlange auf.

So sah es hier einmal aus: Der Festsaal Kreuzberg bei einem Konzert im Jahr 2009.

Am verschlossenen Eingang des Festsaals wurden Blumen angebracht.

Blumen am Eingang: Freunde des Festsaals hoffen, dass es irgendwie weitergeht. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen