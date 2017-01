Interview | 10 Jahre Scientology-Zentrale in Berlin - "Die Scientologen haben sich getäuscht"

13.01.17 | 08:16 Uhr

Vor zehn Jahren eröffnete Scientology seine Berlin-Repräsentanz - ein strategischer Ort für mehr Einflussnahme in Europa. Der Scientology-Experte Michael Utsch erklärt im Interview, warum die Gemeinschaft in der Hauptstadt trotzdem wenig Erfolg hat - sie aber vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Am 13. Januar 2007 eröffnete Scientology eine Zentrale mit sechs Stockwerken und schicker Glasfassade an der Otto-Suhr-Allee in Berlin. Mit der Eröffnung, hieß es damals in der Einladung, solle ein neues Zeitalter für Europa beginnen. Was war mit dem angekündigten "neuen Zeitalter" gemeint?

Scientology ist immer gut darin, vollmundige Versprechen zu machen. Berlin ist nun mal ein großes europäisches Zentrum, viele Wirtschaftsorganisationen haben hier ihren Sitz. So erhoffte man sich, einen noch stärkeren Einfluss auf Politik und Wirtschaft ausüben zu können.

Was ist aus den Erwartungen, die Scientology an die Eröffnung der Filiale in Berlin geknüpft hatte, geworden?

Ich glaube, dass die Scientologen sich getäuscht haben. Berlin gilt ja auch als die Hauptstadt des Atheismus, es ist eine sehr säkulare Stadt, und man hatte sich erhofft, dass die Bevölkerung in so einer Umgebung sehr viel neugieriger und bereitwilliger auf die Angebote einsteigen würde. Aber diese Vorstellungen haben sich nicht erfüllt, wenn man abends an der Filiale vorbeigeht, sind häufig die Räume in den oberen Stockwerken nicht beleuchtet. Es sieht nicht so aus, als ob es da richtig brummt und die Kurse sehr voll sind.



Unten in der Informationsebene ist immer bis 22 Uhr geöffnet, da sind auch vereinzelt Leute zu sehen. Aber es macht überhaupt nicht den Eindruck, als herrsche dort ein großer Publikumsverkehr. Eine Ursache ist sicher auch, dass der Berliner Senat aufgrund der verstärkten Scientology-Präsenz in der Hauptstadt die Leitstelle "Sekten" ins Leben gerufen hat. Sie arbeitet präventiv, informiert in Schulklassen über Scientology und steht auch der Bevölkerung mit Ratschlägen zur Seite, wenn sich Menschen von Scientologen bedrängt fühlen.

Auf der Seite des Bundesverfassungsschutzes ist zu lesen, dass Scientology 4.000 bis 5.000 Mitglieder hat. Liegen für Berlin und Brandenburg auch Zahlen vor?

Genaue Zahlen sind mir nicht bekannt. Es ist allerdings klar, dass die regionale Verteilung sehr unterschiedlich ist. Die meisten Scientologen in Deutschland sind in den wirtschaftsstarken Regionen zu finden, die meisten Mitglieder sind also in Baden Württemberg und in Bayern.



In den ostdeutschen Bundesländern gibt es überhaupt keine Scientologen oder nur sehr vereinzelt. Wir wissen das, weil die Bundesregierung seit 1997 beschlossen hat, Scientology staatlich zu beobachten. Denn ihre Werte können eine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung darstellen. Diese Beobachtungen werden vom Verfassungsschutz durchgeführt. In manchen Bundesländern hat man die Beobachtungen mittlerweile eingestellt, weil dort einfach keine Scientologen mehr anzutreffen sind. Aber in anderen Regionen, in denen Scientologen aktiv sind - eben auch in Berlin - ist weiter eine Beobachtung vom Verfassungsschutz vorgesehen.

Das Konzept von Scientology in Berlin scheint nicht so ganz aufgegangen zu sein. Ist daraus zu schließen, dass die Scientologen nicht mehr so gefährlich sind?

Bevor ich auf die Gefährdung eingehe, noch etwas zur Mitgliederzahl: Es gibt eine spannende sozialwissenschaftliche Studie über deutsche Scientologen von einem ungarischen Sozialwissenschaftler in Zusammenarbeit mit Scientology. Der Verfassungsschutz sagt, dass in Deutschland etwa 4.000 Scientologen existieren, Scientology selber hat aber in diese Studie nur 1.500 Mitglieder einbezogen. Es gibt also möglicherweise noch weniger Mitglieder als der Verfassungsschutz annimmt.



Das heißt aber nicht, dass Scientology ungefährlich ist oder dass man sich in Gleichgültigkeit üben könnte, denn nach wie vor werben sie durch Tarnorganisationen für ihre Psychokurse und Versprechungen. Sie sind im Internet sehr aktiv und versuchen dort junge Menschen anzusprechen. Deshalb benötigt es auch immer wieder Informationen, um Scientology zu identifizieren und nicht einer Tarnorganisation auf den Leim zu gehen.

Was sind das für Tarnorganisationen?

Sie versuchen ihre Erfolgskurse im Coachingberreich von Wirtschaftsunternehmen sowie in der Nachhilfe und generell im Bildungssektor unterzubringen. Es ist eigentlich relativ einfach, diese Kurse zu entlarven. Es handelt sich dabei um Copyright-geschütztes Material, wo auf jeden Fall Fachbegriffe wie Dianetik, Hubbard oder Scientology vorkommen.

Scientology soll angeblich auch versuchen, Mitglieder über Drogenaussteigerprogramme zu generieren. Ist das richtig?

Sie die haben die Tarnorganisationen "Sag Nein zu Drogen", "Jugend für Menschenrechte" oder "Freiheit in der Psychatrie". In allen drei Kampagnen wird ein Feindbild geschürt, und natürlich sind Drogen schlecht und Menschenrechte gut. Aber wenn dann ein Zitat von Hubbard neben ein Zitat von Martin Luther King gestellt wird, ist das fragwürdig. Außerdem wissen wir aus Aussteigerberichten, wie stark Freiheit und Selbstentfaltung mit Füßen getreten und wie sehr Menschen vereinnahmt werden.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Utsch.

Das Interview führte Vera Kröning-Menzel, rbb-Redaktion Kirche und Religion