Andreas Dresen: Ja, tatsächlich habe ich das schon als Kind gelesen. Da war ich neun oder zehn Jahre alt. Das Buch ist in der DDR, wo ich groß geworden bin, auch erschienen. Ich hatte eine ganz kleine Paperback-Ausgabe. Die habe ich dann, weil ich diese Geschichte so spannend, aber auch gruselig fand, nachts heimlich unter der Bettdecke gelesen. Obwohl ich noch weit davon entfernt war, habe ich damals lustigerweise trotzdem schon gedacht, dass die Geschichte ein toller Film sein könnte.

Der gesellschaftskritische Aspekt ist auch in Ihrem Film drin. Auf der einen Seite ist das eine Märchenwelt, die Sie in Ihrem Film entwerfen, auf der anderen Seite gibt es auch Aspekte einer sehr realistischen Welt, so spielt zum Beispiel die Armut in den 20er Jahren eine Rolle. Die Wertedebatte, also das, was der Teufel in den Film hineinbringt, hat wiederum viel mit unserer Gegenwart zu tun, zum Beispiel mit der Ausbeutung der dritter Welt. Warum war das wichtig für Sie, beide Aspekte - das Fantastische und das Reale - drin zu haben?

Obwohl es ein Märchen ist, ist Timm Thalers Geschichte keine, die außerhalb von Raum und Zeit spielt. Vielmehr zielt sie ins Herz unserer Wertedebatte. Ich finde, dass man so etwas auch Kindern zumuten kann - ihren Eltern sowieso. Erwachsene sehen den Film mit ganz anderen Augen. Die gesellschaftskritischen Aspekte waren mir tatsächlich wichtig, weil wir auch heute nicht in der besten aller Welten leben. Solche Fragen kann man verhandeln - auch in einem Film, der sich zum Teil an ein kindliches Publikum richtet.