Verfilmung von Helene Hegemanns Skandal-Buch - Weltpremiere von "Axolotl Overkill" beim "Sundance"

23.01.17 | 11:31 Uhr

Das von Robert Redford gegründete "Sundance"-Filmfestival ist am Wochenende in Park City im US-Bundesstaat Utah gestartet. Mittendrin die Berlinerin Helene Hegemann, die es mit der Verfilmung ihren Bestseller-Buchs "Axolotl Roadkill" in den Wettbewerb geschafft hat.

Helene Hegemanns Erstlingsroman war ein Literatureklat, der wochenlang die Schlagzeilen beherrschte: Die junge Helene Hegemann hatte für "Axolotl Roadkill" von anderen Autoren abgeschrieben, ohne das zunächst gekennzeichnet zu haben. Der Skandal schadete ihrem Erfolg aber nicht wirklich. Das Buch ist inzwischen auch verfilmt wurden, heißt nun "Axolotl Overkill" und hat es zum berühmten Independent-Filmfestival "Sundance" in Park City im US-Bundesstaat Utah geschafft. Der Film läuft im Wettbewerb "World Cinema Dramatic". Regie führte die Autorin selbt. Am Wochenende hatte der Film mit Jasna Fritzi Bauer in der Hauptrolle Weltpremiere.



Die Schriftstellerin Helene Hegemann auf der Frankfurter Buchmesse

Die Tragikomödie erzählt die Geschichte der 16-jährigen Mifti (Jasna Fritzi Bauer) in einer kaputten Welt von Drogen, Sex und zynischen Menschen. Sie ist 16, sieht aus wie zwölf, verhält sich wie Mitte 30 und lebt seit dem Tod ihrer Mutter mit ihren Halbgeschwistern in einer Berliner WG. Ihr Vater hält Terrorismus für einen zeitgemäßen Karrierezweig und interessiert sich eher für Kunst als für Menschen. Zur Schule gehen macht in diesem Setting weniger Sinn, als sein Leben zwischen Parties, Drogen, Affären und Küchentischpolemiken zu verbringen. Mifti ist wild, traurig, vernünftig und verliebt. Die Erwachsenen, auf die sie trifft, sind nur eins: Verzweifelt. Entweder, weil bald die Welt untergeht oder weil sie nicht wissen, was sie anziehen sollen. Also muss Mifti selbst erwachsen werden, auf die eine oder andere Art.



Der Film wurde produziert von Hanneke van der Tas (Vandertastic) und Alain de la Mata in Co-Produktion mit der Constantin Film Produktion sowie dem rbb in Zusammenarbeit mit dem BR. Constanze Guttmann und Friederich Oetker sind Co-Produzenten, Executive Producer sind Martin Moszkowicz und Oliver Berben. "Axelotl Overkill" entstand im Rahmen der Initiativen "Alpenrot" der Constantin Film und "Leuchtstoff" von rbb und dem Medienboard Berlin-Brandenburg. Ob sich Helene Hegemanns Spielfilmdebüt gegen die Konkurrenz durchsetzen kann, wird am Samstagabend, den 28. Januar bekannt gegeben. Allgemeiner Kinostart in Deutschland ist am 29. Juni 2017.

Deutschland ist mit insgesamt vier Produktionen im Wettbewerbsprogramm des Sundance Festivals vertreten, darunter in der Sparte "World Cinema"-Dokumentarfilm mit der indisch-deutsch-finnischen Koproduktion "Machines" von Regisseur Rahul Jain über die Arbeit in einer indischen Textilfabrik. Im vorigen Jahr hatte beim "Sundance" "Manchester By the Sea" mit Casey Affleck und Michelle Williams Premiere. Dieses Drama hat in dieser Saison bereits mehrere Filmpreise abgeräumt. 2014 gewann das Musikdrama "Whiplash" die Sundance-Preise der Jury und der Zuschauer. Es wurde später für fünf Oscars nominiert und erhielt drei Trophäen, darunter für J.K. Simmons als bester Nebendarsteller.

Die Fallhöhe für Helene Hegemann ist sehr hoch. Sie befindet sich in Park City jedenfalls in prominenter Gesellschaft. Diesmal werden Stars wie Jason Schwartzman, Keanu Reeves und Jennifer Aniston mit ihren Indie-Filmen erwartet. Das in den 1980er Jahren von Robert Redford gegründete Filmfest läuft vom 19. bis 29. Januar in dem Wintersportort Park City. Insgesamt werden 113 Spielfilme und Dokumentationen aus 32 Ländern gezeigt, viele Filmemacher sind mit ihrem Regiedebüt vertreten. Sie wurden aus weltweit mehr als 4.000 Einsendungen ausgesucht.