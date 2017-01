Konzert | Sängerin Balbina in Berlin

Vor zwei Jahren gelang ihr der Durchbruch als Vorband von Herbert Grönemeyer. Am Dienstag stellte Sängerin Balbina ihr neues Album "Fragen über Fragen" im ausverkauften rbb-Sendesaal vor. Ein Auftritt zwischen Nervosität und Leidenschaft. Von Magdalena Bienert

Balbina ist aufgeregt. Schon tagelang, sagte sie vorher im rbb-Interview. Der Sendesaal ist ausverkauft: Jede Menge Presse, Fans und sicher auch Familie. Das allererste Mal stellt die 33-Jährige ihr drittes Album "Fragen über Fragen" live vor. Es erscheint erst Mitte Februar. Aufgenommen hat sie es mit einem Orchester, einem bulgarischen.

Für diesen speziellen Abend hat sie sich nun mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg zusammengetan. Ihre Band, bestehend aus Schlagzeuger, Bassist und Keyboarder steht mit auf der Bühne. Die drei jungen Männer tragen weiße Turnschuhe zu schwarzen Hosen und Pullis. Balbina trägt, wie so oft, ein fast schon skulpturales, schwarzes bodenlanges Kleid mit ausgestelltem Rock. Wenn sie läuft, muss sie ihn mit beiden Händen anheben. Dazu ein geflochtener Zopf. Alles unter Kontrolle. Nichts fliegt oder wackelt, ohne, dass sie es so will. Die Sängerin steht unter Spannung. Ganz bewusst.