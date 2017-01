In dem Film "Aus dem Leben eines Schrottsammlers" spielte Nazif Mujic sich selbst - und wurde auf der Berlinale 2013 mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Den verkauft er jetzt. Der 47-jährige Angehörige der Roma lebt verarmt mit seiner Familie in Bosnien.

Mujic gehört zur Minderheit der Roma in Bosnien und lebt vom Schrottsammeln. In dem Berlinale-Film hatten er und seine Familie weitgehend sich selbst gespielt. Nachdem er unter großer öffentlicher Beachtung und Anteilnahme den Silbernen Bären in Berlin entgegengenommen hatte, verschwand er bald wieder aus dem Rampenlicht.

Von dem Erlös will Mujic sich auch ein Busticket nach Berlin im kommenden Monat kaufen, wo er auf sein Schicksal aufmerksam machen will. Dann will er auch erneut Asyl in Deutschland beantragen. Ein Antrag im Jahr 2014 war bereits abgewiesen worden.