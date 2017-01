Das Landesdenkmalamt Berlin hat den Bierpinsel an der Schloßstraße in Berlin-Steglitz unter Denkmalschutz gestellt. Neben dem 46 Meter hohen Bauwerk seien außerdem der U-Bahnhof Schloßstraße sowie die Tiburtiusbrücke mit in die Denkmalliste aufgenommen worden, erklärte Bernhard Kohlenbach vom Landesdenkmalamt am Freitag.



"Es handelt sich hierbei um ein wichtiges Verkehrsbauwerk in Berlin. Die zeitgenössische Architektur, das Futuristische und der Ausbau der Verkehrslinien werden hier besonders deutlich ausgedrückt", sagte Kohlenbach über den Bierpinsel. Dies sei auch ein Signal an die Stadt, dass hier ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt Berlins bestehe.