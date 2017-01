Die in Berlin lebende Schriftstellerin Terézia Mora hat am Montag den mit 25.000 Euro dotierten Bremer Literaturpreis 2017 erhalten. Die Autorin ist für ihren Erzählband "Die Liebe unter Aliens" ausgezeichnet worden, teilte der Bremer Senat mit. Darin falte sie "mit Nüchternheit und Nachdruck gleichermaßen das Innenleben ihrer Figuren zu Panoramen der Seele" aus, begründete die Jury ihre Entscheidung.

Den mit 6.000 Euro dotierten Förderpreis erhielt der ebenfalls in Berlin lebende Senthuran Varatharajah für seinen Debüt-Roman "Vor der Zunahme der Zeichen". In seinem Roman erzählen ein junger Mann aus Sri Lanka und eine junge Frau aus dem Kosovo von ihren Herkunftswelten und unternehmen "zugleich eine Forschungsreise in ihre neue Sprache", so die Jury.

Varatharajah, 1984 in Sri Lanka geboren, studierte den Angaben zufolge Philosophie, evangelische Theologie und Kulturwissenschaft in Marburg, Berlin und London. 2014 nahm er - ohne zuvor etwas veröffentlicht zu haben - an den 38. Tagen der deutschsprachigen Literatur teil und erhielt den 3Sat-Preis.

Der Bremer Literaturpreis ist den Angaben zufolge einer der ältesten und bedeutendsten Literaturpreise in Deutschland und wurde erstmals 1954 vergeben.