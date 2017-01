Chris Dercon hat noch einmal deutlich gemacht, dass er den Posten des Intendanten der Berliner Volksbühne antreten will. "Ja, natürlich! Deswegen bin ich hier", sagte er am Montag auf eine entsprechende Frage in Berlin.

Dercon war zu Gast bei einer Konferenz des "Zeit"-Magazins. Dort ging es vor dem Beginn der Fashion Week auch um das Verhältnis von Mode und Theater. Dercon würdigte die Kostüme der Volksbühne und unterstrich den Stellenwert von Mode generell.