Dieselkraftwerk und Museum Junge Kunst - Schau "Schlaglichter" greift Museumsfusion voraus

05.01.17 | 14:58 Uhr

Ab Sommer sollen die Museen "Dieselkraftwerk" in Cottbus und das "Museum Junge Kunst" in Frankfurt (Oder) zusammen gehören. Schon jetzt stellen sich die beiden Häuser inhaltlich auf ihre geplante Fusion ein. Die Kunstwerke gehen nämlich auf Reisen.



Mit einer gemeinsamen Ausstellung greifen das Cottbuser Kunstmuseum Dieselkraftwerk und das Museum Junge Kunst in Frankfurt (Oder) ihrer geplanten Fusion im Sommer voraus: Ab Ende Januar werden Auszüge aus der Sammlungsgeschichte beider Häuser gezeigt, wie das Dieselkraftwerk am Donnerstag in Cottbus ankündigte.

"Schlaglichter" zeigt welche Kunst wann und warum kam

Die Museen wollen mit der Schau "Schlaglichter", die bis April dauert, zeigen, wie ihre jeweiligen Ansätze des Sammelns waren und sind. Die Werke aus Cottbus werden in Frankfurt (Oder) ausgestellt und umgekehrt. Dieselkraftwerk-Leiterin Ulrike Kremeier sagte, dass verdeutlicht werden solle, welche Kunst, wann und unter welchen Voraussetzungen in den Bestand der Museen kam. Die Sammlungsansätze sollen also klar werden. Zu den großen Unterschieden zähle, dass in Frankfurt (Oder) zu DDR-Zeiten mehr Bildende Kunst gesammelt wurde, während in Cottbus ein Fokus auf Fotografie und Plakatkunst gelegt worden sei, betonte Kremeier. Das Museum Junge Kunst Frankfurt (Oder) wurde Mitte der 1960er Jahre gegründet, das Dieselkraftwerk 1977 - beide zeichnen sich durch ihre Bestände aus DDR-Zeiten aus.

13 Ausstellungen im Jahr 2017

Insgesamt will das Cottbuser Museum in diesem Jahr 13 Ausstellungen zeigen. Das Dieselkraftwerk will im Jahr 2017 zudem die Museumspädagogik stärken, wie Kremeier ankündigte. Die Besucherzahlen halten sich relativ stabil. Im vergangenen Jahr seien zwischen 30.000 und 35.000 Besucher gekommen, hieß es. Eine abschließende Bilanz liege noch nicht vor. Voraussichtlich im Sommer werden die beiden Häuser zu einem Landesmuseum fusionieren.