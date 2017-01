Dorothee Schuhmacher hatte den ersten Laufsteg - Fashion Week in Berlin ist eröffnet

17.01.17 | 11:57 Uhr

Sie laufen wieder - die Models über die Laufstege der Fashion Week, diesmal allerdings hauptsächlich in einem alten Kaufhaus in Berlin Mitte. Die erste Show hat Designerin Dorothee Schuhmacher präsentieren können. Im Publikum saß jede Menge Prominenz.



Mit einer Show der Designerin Dorothee Schumacher hat am Dienstag die Berliner Fashion Week begonnen. In Schumachers elegant-verspielter Kollektion für den kommenden Herbst und Winter ist viel Schwarz und Weiß sowie warmes Gelb zu sehen, ein Hingucker waren übergroße Schleifen an Kleidern und Jacken. Unter den Gästen waren die Schauspielerinnen Christiane Paul, Nora von Waldstätten, Jasmin Tabatabai und Bibiana Beglau. Anders als früher wurden am Eingang die Taschen der Besucher kontrolliert.

Inka Friedrich (l) und Jasmin Tabatabai bei der Berliner Fashion Week im Berliner Mode Salon Kronprinzenpalais

Noch bis Freitag präsentieren etablierte und junge Designer ihre Kollektionen. Mit dabei sind Labels wie Lena Hoschek, Riani, Rebekka Ruétz, Ivanman, Marcel Ostertag, Ewa Herzog und Michael Sontag.



Es geht um Tragbares in Berlin

Unter dem Dach der Modewoche gibt es die Mercedes-Benz Fashion Week und mehrere Messen, darunter die Premium und die Panorama. Die meisten Veranstaltungen richten sich an Fachleute. Sie entscheiden, was in den Läden hängen wird. Es geht viel um Tragbares, um junge Designer, Öko-Kollektionen und nicht zuletzt auch um Promis, die in der ersten Reihe sitzen. Paris und Mailand sind da als Modeschauplätze eine ganz andere Liga.



Nebenschauplätze an Volksbühne und Stadtschloss

Die Fashion Week hat ihr angestammtes Zelt am Brandenburger Tor aufgegeben. Zentraler Ort ist nun das alte Kaufhaus Jandorf, das zu DDR-Zeiten das "Haus der Mode" war. Einige Schauen sind wieder "offsite", also an anderen Orten der Stadt wie in der Volksbühne oder auf der Stadtschloss-Baustelle. Erstmals gibt es einen öffentlichen Shop, in dem man aktuelle Kollektionen kaufen kann. Für Berlin ist Mode als Wirtschaftsfaktor wichtig: Es gibt nach offiziellen Angaben 2.500 Unternehmen, mehr als 20.000 Beschäftigte und Jahresumsätze von vier Milliarden Euro.



Im Kaufhaus Jandorf in Berlin in der Brunnenstraße wird die Fashion Week zum ersten Mal präsentiert