Flughäfen werden ständig gebaut, weltweit - und weit größere als der BER. So etwas wie die Elbphilharmonie ist dagegen noch nie errichtet worden: Mit der architektonischen Besonderheit, einen historischen Klinkerbau der alten Speicherstadt mit einem modernen, wellenförmigem Glasaufbau zu kombinieren. Mit einem einzigartigen, 12.500 Tonnen schweren Konzertsaal, der auf gewaltigen Stahlfedern steht und dadurch vom Gebäude akustisch entkoppelt ist. In dem kein Zuhörer weiter als 30 Meter vom Dirigenten entfernt sitzt, und jeder das gleiche Klangerlebnis genießt – dank individuell gefräster Gipsfaserplatten, die den Schall gezielt in alle Winkel streuen.