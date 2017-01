Todestag von David Bowie jährt sich - "Danke für die Musik. Sie wird weiterleben."

10.01.17 | 06:30 Uhr

Der Tod einer ihrer größten Ikonen traf die Musikwelt unerwartet: Vor einem Jahr starb David Bowie in New York. Von seiner Krebserkrankung wusste die Öffentlichkeit nichts. Umso bewegender waren die Beileidsbekundungen - auch in Berlin.

"Du warst mein Held. Danke für die Musik. Sie wird weiter leben. David Bowie, Ruhe in Frieden". Der letzte Gruß an die britische Musiklegende steht auf einem kleinen Zettel, der an einen Strauß weißer Rosen geheftet wurde. Ein Fan hatte ihn vor den Hansa-Tonstudios in Berlin-Kreuzberg niedergelegt, als die Nachricht von Bowies Tod vor einem Jahr um die Welt ging.



Auch vor seinem ehemaligen Wohnhaus in Schöneberg häuften sich Blumen, Kerzen und Bilder. Am 10. Januar 2016, zwei Tage nach seinem 69. Geburtstag, verstarb der Musiker nach einem 18 Monate langen Kampf gegen eine Krebserkrankung in New York.

Als die Musikwelt innehielt

Am 10. Januar 2017 jährt sich der Tod der Musiklegende David Bowie zum ersten Mal. Der britische Musiker war ...



... Anfang 2016 nach einer Krebserkrankung gestorben. Der 69-Jährige zählte zu den erfolgreichsten und wandelbarsten Sängern der Popgeschichte. In Berlin ...

... legten Fans kurz nach Bowies Tod Blumen, Bilder und Kerzen vor dem Haus in Schöneberg nieder, wo der Künstler von 1976 bis 1978 gelebt hatte.



Auf Zettelchen richteten die Fans letzte Botschaften an Bowie: "R.I.P." (Ruhe in Frieden) oder "Where are we now?" (Wo sind wir jetzt?).

In den Hansa Tonstudios in Berlin-Kreuzberg hatte Bowie zwei Alben seiner Berlin-Trilogie aufgenommen, ...

... auch hier legten Fans Blumen und Nachrichten nieder, um ihre Trauer zu bekunden.

Auf einem Zettel an einer Rose steht: "There's a starman waiting in the sky. You were my hero. Thanks for the music. It will live on." (Du bist ein "Sternenmann" und wartest im Himmel. Du warst mein Held. Danke für die Musik. Sie wird weiter leben.") David Bowie, ruhe in Frieden. Trauernde Fans ...

... konnten sich im Meistersaal der Tonstudios in ein Kondolenzbuch eintragen.



Bowies Musikkarriere begann früh: Schon 1962 war er Sänger und Saxophonist in der Londoner Gruppe The Kon-Rads - da war er gerade 15 Jahre alt.



Ab den Siebzigerjahren wurden Stilbrüche und permanente äußerliche und charakterliche Persönlichkeitswechsel zu David Bowies Markenzeichen.

Mit seinem Alter Ego "Ziggy Stardust" erregte der Künstler durch sein androgynes Auftreten Aufsehen. Der bekannte japanische Designer Kansai Yamamoto entwarf einige Outfits für Bowie, wie den Strick-Body, den der Musiker 1973 bei Konzerten trug.

Seine Ballade "Life on Mars?" aus dem Jahr 1971 zählt zu seinen bekanntesten Songs.



1972 ist Bowie auf der Kinoleinwand zu sehen: In "The Man Who Fell to Earth" von Nicolas Roeg übernimmt er die Hauptrolle.



Dann zieht es Bowie nach Berlin. 1976 bis 1978 wohnt der Ausnahmekünstler in einer Altbauwohnung in der Hauptstraße 155 in Schöneberg.



Die Jahre in Westberlin gelten als die produktivsten in Bowies Karriere. Das "Berliner Triptychon" – die Alben Low (1977), Lodger (1979) und das Hauptwerk Heroes (1977) - ist von der Hauptstadt inspiriert und teilweise in den Hansa Studios unweit des Potsdamer Platzes entstanden.

Wie umfassend seine Auseinandersetzung mit Berlin war, gibt der berühmte Songtext von Heroes des gleichnamigen Albums wieder. Er handelt von zwei Liebenden, die sich an einer Mauer küssen, während über ihren Köpfen Schüsse abgefeuert werden.

Nach einer künstlerischen Krise folgt Anfang der Neunzigerjahre mit seinem Album Black Tie White Noise ein Comeback.

Bowie war zweimal verheiratet, seit 1992 mit dem Model Iman Abdulmajid.

David Bowie gilt als eine Ikone der Popkultur. Mit ungeheuerem Schaffensdrang schrieb er seit seinem Durchbruch in den Siebzigerjahren nicht nur Musikgeschichte...



...sondern auch Kunstgeschichte. Sein eigensinniger Stil und sein unbeirrbarer Individualismus hinterließen Spuren in vielen Disziplinen der zeitgenössischen Kunst. Bowie prägte Design, Mode, Grafik, Theater, Performance, Malerei und Film.

Die erste internationale Bowie-Ausstellung wurde 2014 in Berlin im Berliner Martin Gropius Bau gezeigt. Einige Bowie-Fans pilgerten bereits Stunden vor der Öffnung der Museumstüren in die Niederkirchnerstraße.



David Bowie gehörte zu den größten und einflussreichsten Musikern der vergangenen Jahrzehnte. Der Brite hatte erst vergangene Woche, an seinem 69. Geburtstag, ein neues Album mit dem Titel Blackstar herausgebracht.

Es waren nicht die einzige Beileidsbekundungen zum Tod David Bowies in der Hauptstadt. In West-Berlin hatte er Ende der Siebzigerjahre zwei Jahre lang gelebt und gearbeitet. Im Gedenken an den Ausnahmekünstler wurden nun auch einige Berliner kreativ. Kurz nach seinem Tod kratzten Unbekannte im Volkspark Wilmersdorf den Titel seines Songs "Let's Dance" in die Eisdecke des zugefrorenen Sees. Das Bild erinnert an das Cover von Bowies letztem Album "Blackstar", das nur zwei Tage vor seinem Tod veröffentlicht wurde.



Andere forderten, die Hauptstraße in Schöneberg, in der Bowie einst wohnte, in "David-Bowie-Straße" umzutaufen - und starten eine Online-Petition. Die Hauptstraße heißt zwar nach wie vor Hauptstraße. Doch eine Gedenktafel an Bowies ehemaligen Wohnhaus erinnert inzwischen an sein Leben und Wirken in Berlin.



Eine Gedenktafel erinnert in Schöneberg an die verstorbene Musiklegende David Bowie.

Bowie selbst nennt seine Zeit in West-Berlin in einem Interview "eine der überschwänglichsten, kreativsten Phasen meines Lebens." Als er 1976 nach Berlin kam, war Bowie allerdings in keiner guten Verfassung. Die Jahre als Superstar und sein Drogenkonsum hatten ihn viel Kraft gekostet. Später sagte Bowie über seine Zeit in der Hauptstadt: "Berlin war meine Klinik".



Zusammen mit Brian Eno und Tony Visconti nahm er damals in den Hansa-Studios die zur "Berlin-Trilogie" gehörenden Alben "Low" und "Heroes" auf. Auch in den Tonstudios gedachten hunderte Fans und Weggefährten kurz nach seinem Tod der verstorbenen Ikone.



Mehr als 140 Millionen Tonträger verkauft

Bowie gehörte zu den größten und einflussreichsten Musikern der vergangenen Jahrzehnte. Musikalisch ließ er sich nicht festlegen, bediente ganz verschiedene Stilrichtungen, etwa Rock, Pop, Soul und Blues. Im Laufe seiner Karriere hatte er sich immer wieder komplett neu erfunden. Sein erfolgreiches Alter Ego, den Alien "Ziggy Stardust" gab er bereits in den Siebzigerjahren auf. In seiner Karriere habe Bowie mehr als 140 Millionen Tonträger verkauft, heißt es in der Branche.