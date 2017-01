Fünf Kandidaten im deutschen Vorentscheid - Berlinerin Levina singt für ESC 2017 in Kiew vor

06.01.17 | 16:05 Uhr

Zwei Mal auf dem letzten Platz: Nach zuletzt desaströsen ESC-Ergebnissen setzt Deutschland in diesem Jahr auf junge Durchstarter. Denn alle fünf Kandidaten des Vorentscheids sind (noch) weitgehend unbekannt. Darunter die in Berlin lebende Levina.



Levina einen Geheimtipp zu nennen, ist sicher keine Untertreibung. Bislang hat die in Berlin lebende 25-jährige Sängerin eine überschaubare Fangemeinde. Ihr beliebtestes Youtube-Video, ein Cover des Hoozer-Hits "Take me to Church", wurde bislang 2.600 Mal angeschaut. Auf Twitter folgen ihr 2.800, auf Facebook 1.700 Menschen. Doch in einem Monat wird sie vor einem Millionen-Publikum singen. Als eine von fünf jungen Musikern wurde Isabella Lueen, wie "Levina" eigentlich heißt, für den deutschen Vorentscheid "Unser Song für Kiew" ausgewählt, der am 9. Februar (20.15 Uhr) im Ersten ausgestrahlt wird.



Infos im Netz Kandidatin - Webseite von Levina

Karriere mit kleinen und großen Auszeichnungen

Levina, deren großes Vorbild die Berliner Soul- und R&B-Sängerin Joy Denalane ist, hat ihre Gesangskarriere von kleinauf zielstrebig verolgt. Sie begann ihre klassische Gesangsausbildung bereits mit neun Jahren an der Städtischen Musikschule in Chemnitz, trat in mehreren Kinder-Musicals auf und ersang sich den ersten Preis bei "Jugend musiziert". Mit zwölf Jahren komponierte und textete Levina ihre ersten eigenen Songs. Danach säumten kleinere und größere Auszeichnungen ihren Weg. Nachdem sie 2006 den ersten Preis beim Schülerwettbewerb der Gesellschaft für politische Bildung erhielt, stand ihr Berufswunsch fest: "Ich werde Sängerin!" Sie studierte an der Londoner Tech Music School Gesang und Komposition, gewann den Preis "Best Vocal Performer" und 2012 als Studentin am King's College in London mit ihrer Band "Miss Terry Blue" den ersten Preis beim Wettbewerb der Uni-Music-League. Danach nahm sie mit dem Produzenten Matt Lawrence ihre erste EP auf. Ihre Solo-Karriere startete sie schließlich 2014. Mittlerweile lebt die Pop- und Soul-Sängerin vermehrt in Berlin, zählt aber auch Chemnitz und London nach wie vor zu ihrer Heimat.



Vier ebenfalls unbekannte Konkurrenten

Die anderen vier Kandidaten, die sich unter mehr als 2.000 Bewerbern durchgesetzt haben sind Axel Maximilian Feige (28) aus Hamburg, Felicia Lu Kürbiß (21) aus Freilassing (Bayern), Helene Nissen (20) aus Hollingstedt (Schleswig-Holstein) und Wilhelm "Sadi" Richter (19) aus Dortmund. Also ebenfalls vier junge Nachwuchsmusiker. Die größte Erfahrung mit Casting-Shows bringt Kürbiß mit, die in der RTL-Sendung "Rising Star" 2014 das Finale erreichte. Am 9. Februar haben somit alle fünf quasi Chancengleichheit. Nur mit ihren Songs und ihrer Stimme müssen sie das Publikum überzeugen. Auf eine riesige Fanbasis können sie sich nicht verlassen. Der Künstler mit den meisten Zuschauerstimmen wird Deutschland dann am 13. Mai beim ESC in Kiew vertreten. Im vergangenen Jahr hatte Jamie-Lee Kriewitz, die zuvor immerhin bei der beliebten Casting-Show "The Voice of Germany" gewann, Deutschland bei dem Gesangswettbewerb vertreten. Sie landete mit ihrem Song "Ghost" aber nur auf dem letzten Platz. Im Jahr zuvor war Ann Sophie ebenso Letzte geworden und holte keinen einzigen Punkt.