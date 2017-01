Fashion Week | Porträt Danny Reinke - Ein Fischersohn im Garten Eden

18.01.17 | 10:55 Uhr

Wer sich als Designer auf der Fashion Week zeigen will, braucht normalerweise viel Geld. Allein die Laufstegmiete soll bei über 20.000 Euro liegen. Die hat Danny Reinke nicht. Trotzdem bekam der Newcomer eine Chance. Von Sarah Tschernigow

Eine Stunde vor der großen Show im Me Collectors Room in Berlin-Mitte: Techniker bauen die Kulisse auf. Es soll ein Garten Eden mit einem künstlichen Apfelbaum werden. Helfer saugen nochmal durch den Saal und bügeln die Kleider. Manager rennen mit Headset durch die Gegend. Frisöre und Make-Up-Artisten stylen zehn Models im Akkord.

Die junge Designer Danny Reinke legt kurz vor der Schau noch einmal selbst Hand an

Mittendrin schaltet Designer Danny Reinke auf Autopilot. Er ist etwas blass und hektisch, man merkt ihm an, dass er total überarbeitet ist und kaum geschlafen hat. Aber äußerst professionell funktioniert er einfach und bleibt immer freundlich und ruhig in der Stimme. "Ich lache, ja, aber ich würde am liebsten weinen, weil der ganze Druck abfällt", sagt er, kurz bevor es los geht. "Es steht alles, die Mädchen sind da und werden toll geschminkt. Mal schauen, wie es ankommt." In letzter Minute muss noch ein Kleid umgenäht werden, natürlich macht Danny das höchstpersönlich.

Ohne Geld, aber dafür mit viel Ehrgeiz

Es ist der normale Fashion Week-Wahnsinn, aber für Danny in dieser Dimension Neuland. So eine große und wichtige Modenschau hatte er noch nie, und er gibt zu, dass er das alles unterschätzt hat. Auf die Frage, wie er es mit 24 Jahren ohne Geld auf die Fashion Week geschafft hat, antwortet er: mit viel Ehrgeiz. Und einer Art Stipendium, das eine Agentur sowie der Berliner Senat für die modische Nachwuchsförderung finanzieren.



Mit 16 Jahren auf die Modehochschule

"Ich weiß, was ich will. Ich kann mir nicht vorstellen, im Leben etwas anderes zu machen", sagt Danny Reinke. Wenn man es negativ formulieren möchte, ist er ein Streber. Aber ein sehr sympathischer mit viel Leidenschaft. Er wusste schon mit 14 Jahren, dass er Modedesigner werden will. Mit 16 schmiss er die Schule, um nach Hannover an die Modehochschule Fahmoda zu gehen. Er schloss mit Bravour ab, gewann vor zweieinhalb Jahren den European Fashion Award. Ein Preis, der ihm etwas Startkapital brachte und viel Aufmerksamkeit. Es öffneten sich weitere Türen. Heute hat Danny eine kleine Wohnung in Charlottenburg, von der aus er arbeitet und eben eine Agentur, die ihn fördert. Auch der Berliner Senat beteiligt sich finanziell an dem Auftritt des Newcomers. "Ich bin nicht reich", sagt Danny, "im Gegenteil: Ich komme aus einer sehr bodenständigen Familie." Und er weiß, dass die Modebranche hart ist. Dass Designer immer in Vorkasse gehen müssen, und dass Investoren und Sponsoren schnell wieder weg sind, wenn eine Kollektion floppt.

Familiäre Fischer-Tradition lebt in der Mode weiter

Von Zuhause hat er diese Risikobereitschaft sicher nicht mitbekommen. Seine Eltern leben in Mönkebude, einem 750-Einwohner-Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Dort existiert gar keine Mode, sagt Danny. Seine Mutter ist Krankenschwester, sein Vater Fischer. "Ich wäre eigentlich der nächste Fischer in der Familie gewesen, aber leider musste ich die Tradition beenden", lacht er. Und tat das auch symbolisch. Seine Abschlussarbeit an der Fahmoda war von Fischerbekleidung inspiriert. "Ich wollte damit sagen: Ich werde kein Fischer. Aber ich bin stolz auf diese Tradition und lasse sie auf meine Art über die Mode weiterleben."

Ein Garten Eden. Die Models von Danny Reinke werden hergerichtet.

Mehr Kunst als Kleider

In Berlin, auf der Fashion Week, gibt es keine Fischerbekleidung zu sehen, sondern märchenhafte Kleider aus Wolle mit viel Tüll. Mehr Kunst als tragbare Kleidung. Es ist auch keine gewöhnliche Laufsteg-Show. Die Models stehen wie Schaufensterpuppen auf einem Podest und werden von allen Seiten angeguckt. Ein bisschen wie im Zoo. Die Show kommt gut an. Fotografen und Blogger drängeln sich. Danny hat keine freie Minute. Er muss für Fotos posieren und Interviews geben. Auch die für ihn wichtige Fachpresse ist da, wie das Modemagazin schlechthin, die "Vogue". Der Wahlberliner bekommt schließlich das, was er sich gewünscht hat und das, was er als Newcomer so dringend braucht: Aufmerksamkeit und Rezensionen.

Nach der Fashion Week ist vor der Fashion Week

Nach zwanzig Minuten Show ist alles vorbei. Der Saal leert sich und Danny ist erschöpft, aber zufrieden. "Das Feedback war positiv. Jetzt packe ich zusammen und gehe ins Bett." Viel Zeit bleibt dem Designer nicht. Er sagt, dass er schon in ein paar Tagen anfängt, die Sommerkollektion zu entwerfen. Im Juli, bei der nächsten Fashion Week, muss er sich erneut übertreffen. Nur dann wird man ihm weiter Beachtung schenken. Nur dann wird Danny Reinke auf dem Modemarkt bestehen können. Die Voraussetzungen dafür hat er.