Fashion Week | Porträt Esther Perbandt - Frau der Kontraste

17.01.17 | 07:15 Uhr

"Ich brauche keine Kleiderbügel", sagt Esther Perbandt. Lieber schickt die Modedesignerin einen Mann mit Bierbauch über den Laufsteg. Zum Auftakt der Fashion Week präsentiert sie in der Berliner Volksbühne ihre nächste Herbst/Winter-Kollektion. Von Sarah Tschernigow

Bis kurz vor der großen Show wird im Atelier Esther Perbandt in Berlin-Mitte ununterbrochen genäht, geändert und organisiert. Es ist schon spät am Abend, und der Stress der letzten Wochen ist Esther anzumerken. Sie gähnt und entschuldigt sich, dass sie noch etwas essen muss. Ihr Mittagessen, sagt sie. Die Designerin bleibt dennoch immer freundlich und geduldig.

Es kommt noch ein Model zur Anprobe vorbei. Für gewöhnlich stehen junge, glatt gebügelte Schönheiten mit ihrer Bewerbungsmappe Schlange bei der Designerin. Es sind reine Geschäftstermine. Nicht bei Esther Perbandt. "Ich habe mal gesagt, dass ich nur Leute bei mir laufen lasse, in die ich mich verlieben könnte", erklärt sie. "Es müssen inspirierende Persönlichkeiten sein. Da muss was knistern. Es darf gerne Ecken und Kanten haben." Die 41-Jährige mag keine Perfektion und keine Katalogmodels. Sie hat schon mal einen älteren Herren mit Bierbauch und einen jungen Mann mit Albinismus über den Catwalk geschickt.

Model Peter Kaiser, 65 Jahre alt, wird eingekleidet. Er macht den Job nebenbei, hat eine Marketingagentur

Model mit Rauschebart

Jetzt kleidet sie Peter ein, einen schlanken, sportlichen Mann, der bei anderen Designern keine Chance hätte. Er ist 65 Jahre alt, hat weiße Haare und einen langen Rauschebart. Ein Profi ist er auch nicht. Die beiden haben sich vor zwei Jahren vor einem Nachtclub kennen gelernt. "Ich stand wie ein Trottel in der Schlange", erinnert sich Esther. "Er hat dann gesagt: Die Lady gehört zu mir." – "Stimmt gar nicht", lacht Peter. "Du hast mich angequatscht." Beide duellieren sich, schäkern, nehmen sich in den Arm. Scheinbar nebenbei wird gearbeitet.

Peter bekommt schwarze Schuhe mit Bommeln an, dazu eine Hose mit Lederriemen und einen Mantel mit weit ausgestellten Ärmeln, der an einen Kimono erinnert. Esther erklärt, dass das Teil unglaublich schwer ist. Aus Deutschleder, einem robusten Atlasgewebe aus Baumwollstoff. "Das wird eigentlich mehr für Arbeitskleidung benutzt und ist irre steif. Aber gerade das mag ich. Es macht aus dem Körper etwas ganz anderes." Peter kann sich in dem Mantel kaum bewegen und macht einen Witz darüber. Auch sie habe ihre ernsten Momente, sagt sie dann. Aber natürlich werde gelacht. Das ganze Team sei eine Familie.

Marke soll für Selbstbewusstsein und Extravaganz stehen

Diese Saison zeigt Esther Perbandt mehr als 40 Looks. Ihre Inszenierungen sind aufwendig. Vor zwei Jahren war der Laufsteg mit einer schwarzen Farbe beschichtet, die für Schultafeln verwendet wird. Die Models zogen lange Stöcke hinter sich her und hinterließen Kreidespuren. Esther Perbandt - das ist ein Statement. Welches, das weiß sie selber nicht so genau. "Vielleicht bin ich auf der Suche. Frag mich nochmal, wenn ich 60 bin." Klar ist, es ging der Berlinerin schon immer um mehr als nur Bekleidung. Die Marke steht für Selbstbewusstsein und Extravaganz. Auch die Frau dahinter ist anders und fällt auf. Ihr Markenzeichen ist ein streng geschnittener Bubikopf mit einer langen Strähne, darauf trägt sie eine schwarze Schirmkappe. Großer Schmuck aus Metall klimpert bei jeder Bewegung. Gleichzeitig ist Esther eine androgyne und sehr zarte Gestalt, die sich leise und unauffällig im Raum bewegt.

Selbstbewusst und schwarz - die Mode im Atelier

Auch ihre Mode spielt mit Kontrasten und Asymmetrie. Klassische Schnitte werden aufgebrochen. Strenge Uniformen wirken gleichzeitig umspielend elegant. "Meine Schnitte sind sehr grafisch und konstruiert. Ich bin sehr inspiriert von der russischen Avantgarde der 20er Jahre. Ich war 1999 für drei Monate in Moskau, um bei einem Künstler zu lernen. Diese Zeit war sehr bereichernd für mich." Abgehärtet in Moskau und geschliffen in Paris, so beschreibt sich Esther selbst. Das Kantige und Rotzige hat sie aber sicher aus ihrer Heimat West-Berlin. Geboren 1975, wuchs sie bei ihrer Mutter auf - einer Frau aus einfachen Verhältnissen, die mit 14 Jahren von zu Hause wegging und eine Ausbildung in einem Hotel machte. Doch Bildung war ihr wichtig. Sie holte Abitur und Studium nach - und ging für die Rechte der Frauen auf die Straße. Ihre kleine Tochter Esther nahm sie mit. "Ich glaube, das hat mich sehr geprägt, dass meine Mutter da mitgekämpft hat. Ich würde sagen, sie war eine Feministin." Auf die Frage, ob Esther sich selbst auch als Feministin sieht, reagiert sie zögerlich und überlegt. "Hm, ich finde diesen Begriff sehr veraltet und würde mich nicht so bezeichnen. Aber ich habe noch kein neues Wort gefunden."

Kopfbedeckung a la Perbandt

Freund darf auch Damenblusen tragen

Zumindest interessiert sich Esther Perbandt nicht für Geschlecht und Rolle. Männer dürfen bei ihr auch Röcke tragen. Sie erzählt, dass ihr Lebensgefährte auch Damenblusen im Schrank hat. "Also, die sehen nicht total weiblich aus, aber haben einen Abnäher auf der Brust. Ich finde es cool, dass er einfach sagt: Schönes Teil, das will ich anziehen." Der Großteil ihrer Kollektion ist Unisex. Alle Teile sind schwarz. Die Designerin findet, dass schwarz ein Ausdruck für die Persönlichkeit ist. Ihre Käufer sind überwiegend weiblich und zwischen 40 und 60 Jahren alt. "Es kommen viele Architektinnen und Bibliothekarinnen... Intellektuelle." Frauen, die im Leben stehen und sich ein Kleidungsstück für 400 Euro leisten können. Aber vor allem: Frauen, die sich trauen "Esther Perbandt" zu tragen und genauso wie sie wissen, was sie wollen.