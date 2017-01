Video: rbb|24 | Sarah Tschernigow

Fashion Week Berlin | Model mit 58 Jahren - "Ich bin eine Rampensau"

19.01.17 | 15:49 Uhr

Weibliche Models auf dem Laufsteg der Fashion Week sind um die 18 Jahre alt. Mit dreißig sind sie zu alt für den Job. Maggie Menges ist eine Ausnahme. Mit fast sechzig Jahren ist sie besser im Geschäft, als manch junge Kollegin. Von Sarah Tschernigow

Schon nach einer Minute ist klar: diese Frau macht den richtigen Job. Maggie Menges lacht und sprudelt vor Elan, sie zieht ihr Umfeld sofort in ihren Bann. Maggie ist 58 Jahre alt und Model - genau genommen "Silvermodel" oder "Best Ager". So nennt man Models ihrer Altersklasse in der Branche.

Während der Berlin Fashion Week arbeitet Maggie hauptsächlich für das Label "Manou Lenz" im Showroom in Wilmersdorf. Das funktioniert wie ein Tag der offenen Tür: Potenzielle Käufer kommen vorbei und schauen sich bei einem Kaffee und gemütlichem Plausch die neue Kollektion an. Model Maggie ist perfekt gestylt, sieht aus wie frisch vom Frisör und trägt natürlich Manou Lenz. Den Kunden führt Maggie die einzelnen Kleidungsstücke vor, auf Wunsch auch eine Sommerbluse auf der Terrasse. Wohlgemerkt bei Minusgraden. Die 58-Jährige legt sofort los: "Die Bluse ist aus Viskose. Figuroptimierender Schnitt… der Knoten in der Mitte hebt die Büste. Und Farbe ist natürlich der Knaller! Da scheint die Sonne. Pumps dazu, tolle Handtasche, fertig."

Auch Botox darf mal sein

Man merkt, dass Maggie jahrelang bei einem Teleshoppingsender gearbeitet hat. Gefühlt kann sie alles verkaufen. "Ich bin eine Rampensau", sagt Maggie über sich selbst. Wenn andere erfahren, dass Maggie modelt und davon leben kann, kommen erstaunte und manchmal neidvolle Blicke. "Wie? Das geht noch in deinem Alter?", fragen sie dann. Und kurz darauf: "Wie machst du das? Hilfst du nach?" Die Antwort lautet: ein bisschen. Maggie treibt Sport, ernährt sich gesund und verwendet gute Kosmetik. Auch eine Botox-Spritze dürfe es mal sein, erzählt sie offen. Doch Maggie ist alles andere als eine künstliche, glattgebügelte Frau. Sie hat einige Falten, ist eben eine frische, jung gebliebene Naturschönheit. Und sie liebt, was sie tut. Von Druck ist nichts zu spüren. Mit vierzig war das anders. "Das ist eine Zeit, in der man zu alt ist für die jungen Sachen und zu jung für die alten", erinnert sich die Hannoveranerin. "Heute muss ich für mein Alter gut und jugendlich aussehen, aber Pigmentflecken werden ganz anders akzeptiert."

Maggie mit ihrem Sohn Maxim.

Als Silvermodel kann sie sich die Jobs inzwischen aussuchen und verdient sogar deutlich mehr als die ganz Jungen. Während der Nachwuchs bei der Berlin Fashion Week oft unentgeltlich oder für hundert Euro über den Catwalk läuft, nur um dabei zu sein, würde Maggie für unter 300 Euro gar nicht erst kommen. Bei Fotoshootings liegen die Tagesgagen noch höher, oft im vierstelligen Bereich. Auch da ist Maggie erfolgreich. Sie drehte Werbespots für einen Discounter, Kampagnen für Outdoorbekleidung und eine große Drogeriekette. Ihr Rekord: eine Tagesgage von 6.000 Euro für die internationale Kampagne eines Baumarktes. Maggie sagt: "In meiner Altersklasse gibt es auf dem Markt wenig gute Konkurrenz."

Mehr als ein Kleiderbügel

Das kann auch Marcus Thiemann bestätigen. Er ist Inhaber der Modelagentur "Splendide" mit Sitz in der Torstraße in Berlin-Mitte. Er hat um die tausend Gesichter in der Datei, davon eine Handvoll "Best Ager", oder wie er sagt: "Seniormodels". Das sind Leute ab vierzig. Auch Maggie vertritt er. "Ältere Models sind eher mit sich im Reinen", erzählt Thiemann. "Sie haben schon eine Karriere hinter sich und treten souveräner auf. Genau das wird auch von ihnen verlangt." Wenn Maggie beispielsweise für eine Modenschau gebucht wird, soll sie mehr sein als nur ein Kleiderbügel. Sie soll die Kollektion im direkten Gespräch mit den Kunden vermarkten.

Thiemann erklärt: "Labels, die eine etwas ältere Zielgruppe ansprechen, buchen auch ältere Models, weil die Kunden sich mit ihnen identifizieren können. In einer alternden Gesellschaft wird der immer Sektor größer." Allerdings: Wenn die Zielgruppe vierzig ist, sind die Models um die dreißig. Also immer einen Tick jünger. Bei den Kunden solle schließlich ein gerade noch realistisches Begehren entstehen: So schön wie die möchte ich auch aussehen. Trotzdem, eine Fashion Week mit ausschließlich älteren Models ist undenkbar, meint Marcus Thiemann. "Es kommt immer auf das Label an. Aber natürlich geht es in der Mode auch viel um Fantasie und etwas Unerreichbares." Das heißt, die dünnen, androgynen Körper werden den Markt weiterhin dominieren.

Maggie: "Ich modele, solange ich kann"

Übrigens, als Best Ager kann man gut quereinsteigen. Maggie Menges war mal Deutsch- und Sportlehrerin und hat ganz früher Versicherungskauffrau gelernt. Mit Anfang zwanzig fing sie an zu modeln, lief sogar für Modezar Karl Lagerfeld. Die Zeiten sind natürlich vorbei. Heute gehören gediegenere Labels, wie "Gerry Weber" zu ihren zentralen Auftraggebern. Ein Ende ist nicht in Sicht. Maggie Menges hält es da wie die Rolling Stones. Bis sie von der Bühne fällt, bzw. vom Laufsteg. "Ich liebe das einfach. Ich mache es solange ich kann."