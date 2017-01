Stilbruch | 19.01.2017 | Vanessa Loewel

Wie vielfältig ist die Mode-Branche? - Als Alien auf der Fashion Week

Bei der diesjährigen Fashion Week fällt auf, dass es immer mehr Models gibt, die nicht so jung, dünn und makellos daherkommen. Ist das nur gutes Marketing oder ist die Mode der Gesellschaft voraus? Vanessa Loewel hat Antworten gesucht.



Was ist schön? Und wer ist schön? Auf der Berliner Fashion Week, die am Freitag zu Ende geht, gibt es auf diese Frage unzählige Antworten, viele verschiedene Stile. Aber wenn ich mich so umgucke, sehen doch alle irgendwie gleich aus: jung, schlank uns groß. Vielfalt? Bei den Outfits vielleicht, aber nicht bei denen, die sie präsentieren.



Anders die Journalistin Hengameh Yaghoobifarah. Sie ist dick und liebt Mode. Aber hier auf der Fashion Week fühlt sich Hengameh wie eine Außerirdische. Von diesem Gefühl hat sie sich inspirieren lassen und als "Alien in einem Kleid" gestylt.

Bloggen gegen die Sehgewohnheiten

"Ich fühle mich auf jeden Fall so ein bisschen herausstechend und ein bisschen off", sagt Hengameh. "Das könnte daran liegen, dass die meisten Leute hier schwarz gekleidet sind und ich eher etwas Buntes anhabe. Aber viele sind einfach auch weiße, schlanke, große Personen."

Und es sind diese Personen, die die Bilder in der Mode bestimmen - und damit unser Schönheitsideal. Hengameh Yaghoobifarah schreibt und bloggt gegen unsere Sehgewohnheiten an, für ein vielfältigeres Bild von Schönheit. Ihre Problemzone ist nicht ihr Körper, sondern die Gesellschaft, sagt sie: "Ich würde mir wünschen, dass alle Körper als gute Körper gelten und man sich für seinen Körper nicht schämen muss - sei es aufgrund von Behaarung, von Hautfarbe, von Größe oder von sichtbaren Behinderungen."

Mit 77 Jahren auf dem Laufsteg

Nächste Station auf der Fashion Week: die letzte Probe für die Show der bekannten Berliner Designerin Esther Perbandt. An ihrer Seite steht Vera von Lehndorff, die für sie modelt - mit 77 Jahren. Ich treffe Vera in ihrer Garderobe, nur zehn Minuten bevor es auf den Laufsteg geht. In den 1960er Jahren wurde sie als Veruschka berühmt - das erste Topmodell der Welt.



"Welche Rolle spielt für Sie das Alter?", will ich von ihr wissen. "Manchmal macht es mir Probleme", sagt Vera. "Aber ich versuche, es auch als etwas Schönes anzusehen, alt zu werden, weil sich im Gesicht die Erfahrung und das Leben spiegeln sollten".



Hinter den Kulissen steigt die Spannung: Im Flur wird noch schnell das Outfit angepasst, das der Berliner Sänger Romano gleich präsentieren wird. Professionelle Models gibt es kaum in der Modenschau von Esther Perbandt. "13" heißt ihre Kollektion, das Label feiert das krumme Jubiläum.

Keine Lust auf laufende Kleiderbügel

Die Designerin macht keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Alle ihre Kleidungsstücke können von Männern genauso wie von Frauen getragen werden. Außerdem möchte sie, dass nicht nur schlanke und junge Menschen darin gut aussehen.



"Ist es Dir wichtig, gegen ein gängiges Schönheitsideal anzugehen?", frage ich Esther Perbandt. Sie verneint. "Das ist nicht der Ansatz bei mir. Es geht eher darum, dass ich Persönlichkeiten haben will, dass da echte Menschen sind, die eine gewisse Haltung haben", sagt sie. "Und nicht nur eine Haltung außen, sondern auch eine Haltung von Innen. Etwas, woran ich monatelang gebastelt habe, an so einem 'laufenden Kleiderbügel' zu zeigen, das wird dem Wert, der da drinsteckt, nicht gerecht."



Schönheit mit Ecken und Kanten

Auch bei Esther Perbandt geht es um Schönheit, aber nicht um die aus dem Katalog. Ihr Label feiert unsere Ecken und Kanten, das nicht Perfekte, unsere Individualität. Denn schön sind wir alle, aber nicht jung und schlank.