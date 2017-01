Zur Fashion Week an den Wänden

Sie sehen aus wie ganz normale Modeplakate. Die Models sind allerdings Flüchtlinge, die für ein Fake-Label werben. Zur Fashion Week in Berlin tauchen die Poster an Deutschlands Hauswänden auf. Dahinter steckt eine Spendenaktion für Flüchtlinge.

Jeans mit Rissen, T-Shirts mit Löchern: Diesen sogenannten Destroyed-and-Used-Modelook tragen sechs syrische Flüchtlinge als Models des Labels "Epic Escape". Dahinter verbirgt sich jedoch kein neues Mode-Label, wie die Internet-Spendenorganisation betterplace.org und die Agentur FCB Hamburg am Dienstag in Hamburg mitteilten. Vielmehr starteten die beiden Organisationen ihre Motiv-Kampagne zugunsten einer Spendenaktion für Flüchtlinge, die unter dem Motto "#Menschlichkeit steht dir am besten" läuft.