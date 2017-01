Die Spendenkampagne für den Wiederaufbau des Turms der Potsdamer Garnisonkirche kommt voran. Mehr als 26 Millionen Euro sind nach Angaben von Wieland Eschenburg von der Stiftung Garnisonkirche in Potsdam zusammengekommen. Das reiche, um den Turm in einer Grundvariante wieder aufzubauen. Für die Turmhaube, Zierelemente und Geläut reiche die Summe jedoch nicht, heißt es weiter. Inzwischen stünden aber genügend Mittel bereit, um die Freigabe der in Aussicht gestellten zwölf Millionen Euro Bundesmittel zu beantragen.

In den kommenden Jahren soll der Turm in seiner äußeren historischen Form wiederentstehen und ein Versöhnungszentrum aufnehmen. Die Gesamtkosten dafür werden mit 37,8 Millionen Euro veranschlagt. Dafür sagte der Bund bereits 12 Millionen Euro zu.

Die bis 1735 errichtete Garnisonkirche war einer der bedeutendsten Bauten des norddeutschen Barock. Bekannt ist sie auch durch den sogenannten "Tag von Potsdam" am 21. März 1933. Damals trafen sich Reichskanzler Adolf Hitler und Reichspräsident Paul von Hindenburg an den Grabstätten der beiden preußischen Könige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich der Große. Die Begegnung verschaffte Hitler große Unterstützung im nationalen Lager. Das Gotteshaus wurde 1945 durch Bomben zerstört, die Ruine 1968 gesprengt.

Der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beim Bund und der EU, Martin Dutzmann, sagte, die 1945 zerstörte und 1968 abgerissene Garnisonkirche sei ein Gebäude von nationaler Bedeutung, an dem sich deutsche Geschichte in all ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit studieren lasse. Dutzmann gehört dem Kuratorium der Stiftung an.

Über das Bauvorhaben wird seit Jahren gestritten. Die Gegner argumentieren unter anderem mit der Militär- und der NS-Geschichte der Kirche, die Befürworter stellen vor allem die städtebauliche Bedeutung in den Mittelpunkt.