Das Berliner Maxim Gorki Theater erinnert am Donnerstagabend an den vor zehn Jahren in Istanbul ermordeten armenisch-türkischen Journalisten Hrant Dink. Unter dem Titel "Hrant Dink (Ge)Denken" soll unter anderem der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung "Cumhuriyet", Can Dündar, eine Auswahl von Dinks Texten lesen. Dem Theater zufolge gibt es außerdem ein Konzert und eine Kurzinszenierung, in der die Stimmen von Hrant Dink und seinem Mörder in einen fiktiven Dialog treten.

Das Maxim Gorki Theater überträgt die Veranstaltung ab 19:30 Uhr in einem Livestream.