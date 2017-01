Ausstellung | "Schlaglichter. Sammlungsgeschichte(n)" in Ostbrandenburg - Vier Jahrzehnte DDR-Kunst in drei Museen

26.01.17 | 10:12 Uhr

Was war wann in der DDR-Kunst? An einer Antwort versuchen sich die drei großen Kunst-Institutionen in Frankfurt (Oder), Cottbus und Beeskow mit einer gemeinsamen Ausstellung. Es ist auch der Auftakt für künftig engere Zusammenarbeit. Von Anne Schmidt

Auf den ersten Blick sieht alles ganz einfach aus: Das Museum Junge Kunst in Frankfurt und das Kunstmuseum Dieselkraftwerk in Cottbus sammeln und präsentieren regelmäßig Kunst aus der DDR. Das Kunstarchiv Beeskow ist die zentrale Sammelstelle für Auftragskunst der DDR. Eine gemeinsame Ausstellung sollte also kein Problem sein. Doch jede dieser drei Institutionen hat die Kunst der DDR auf ganz eigene Weise definiert und gesammelt und bildet eine andere Facette ab: von der politisch-öffentlichen Auftragskunst über die verschiedenen Kunstdisziplinen - wie etwa Malerei, bildende Kunst, Kunst-Fotografie oder Kunstdruck - bis hin zur inhaltlichen und thematischen Ausrichtung.

Auftakt für engere Kooperation

Da ist es nur folgerichtig, dass nun eine gemeinsame Ausstellung das in den Vordergrund stellt, was alle drei Kunst-Institutionen verbindet: die unterschiedliche Art und Weise, wie sie die Kunst der DDR gesammelt haben. Herausgekommen ist eine Ausstellung in drei Teilen, die parallel an drei Standorten gezeigt wird: "Schlaglichter. Sammlungsgeschichte(n)".

Infos im Netz Die Ausstellung "Schlaglichter. Sammlungsgeschichte(n)" ist vom 28.1.2017 bis zum 17.4.2017 an drei Standorten zu sehen: dkw. Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus

Uferstraße/Am Amtsteich 15

03046 Cottbus

Di - So: 10 bis 18 Uhr Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR

Erich-Weinert-Allee 3

15890 Eisenhüttenstadt

Di - So: 11 bis 17 Uhr Museum Junge Kunst Frankfurt (Oder)

Marktplatz 1 / Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Str. 11

15230 Frankfurt (Oder)

Di - So: 11 bis 17 Uhr



Diese gemeinsame Ausstellung hat für die Kunstmuseen in Frankfurt und Cottbus auch noch eine zweite Bedeutung. Im Sommer 2017 werden die Museen zu einem gemeinsamen Landeskunstmuseum fusionieren - mit zwei Standorten. Das aktuelle Ausstellungsprojekt ist daher auch ein Auftakt für die künftig engere Zusammenarbeit. Deshalb werden die Bilder der Museen bei der aktuellen Ausstellung in der jeweils anderen Stadt ausgestellt: Die Werke aus Cottbus sind in Frankfurt zu sehen, die Frankfurter Werke in Cottbus. Auch dieser Austausch ist ein absolutes Novum. Bei einer insgesamt so ungewöhnlichen Ausstellung ist das aber schon fast keine Überraschung mehr.

"Farbliches Aufeinanderprallen"

Das Kunstarchiv Beeskow zeigt seinen Teil der Ausstellung in seinem Ausweichquartier in Eisenhüttenstadt: dem Dokumentationszentrum für DDR-Alltagskultur. Kurator und Leiter des Kunstarchivs, Herbert Schirmer, hat 70 Bilder ausgewählt; unter anderem sein Lieblingsbild des Brandenburger Künstlers Ronald Paris. Es ist das Porträt des Rostocker Ehrenbürgers Dr. Ernst Hilzheimer, gemalt 1987. Das Ungewöhnliche daran: Statt auf ein Heldenbild blicke der Betrachter auf ein nachdenkliches, fast schon kritisches Porträt, erklärt der Kurator. "Was hier interessant ist, ist das farbliche Aufeinanderprallen: der schlechtsitzende, braune Anzug und der rote, repräsentative Sessel. Der Doktor fühlt sich offensichtlich nicht ganz wohl."

Um die Ecke hängt ein ganz anderes Porträt. Es ist das Ölgemälde "Ein deutscher Umara" von Herrmann Bruse, gemalt für das Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft in Berlin. Das Bild zeigt einen Arbeiter im Blaumann, ein paar Werkzeuge in der Hand. Selbstbewusstsein und Optimismus sprechen aus seinem Gesicht. Dieses Bild habe er ausgewählt, um zu zeigen, mit welcher Naivität und Gutgläubigkeit viele Künstler sich auf die neuen politischen Bedingungen eingelassen hätten, erklärt Schirmer. Das hätten sie getan "auch in dem festen Glauben, dass das zu einem guten Ende für alle führen wird; dass hier eine gerechte Welt aufgebaut wird".

Eigenwillige Gestaltung der Ausstellung

Zwei Porträts – zwei Kunstauffassungen. Kunst in der DDR hat viele Facetten, die sich im Laufe der Jahrzehnte auch immer wieder verändert haben. Um das deutlich zu machen, wählten die Kunstmuseen in Frankfurt und Cottbus ein ungewöhnliches Ordnungskriterium für ihre Exponate: das Datum des Erwerbs. Nach diesem Merkmal fassten die Kuratoren in den beiden Städten Werke zusammen – jeweils in Fünfjahresschritten, erklärt Ulrike Kremeier, Direktorin des Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus und Initiatorin des gemeinsamen Projekts. Anhand dieses Kriteriums könne man zum einen schauen, was ein Museum zu einem bestimmten Zeitpunkt an zeitgenössischen Werken gekauft habe, so Kremeier. Zum anderen werde ersichtlich, wo die Museumleute "Bezugssysteme in die Vergangenheit aufgemacht", also ältere Kunstwerke gekauft haben. "Denn man kauft dann ja nicht irgendwelche Kunst, sondern versucht Verbindungen herzustellen."

Das ungewöhnliche Ordnungskriterium der Schau erzeugt eine ganz eigenwillige Ausstellungsgestaltung. Ölbilder hängen neben Kunstfotografien, Plastiken stehen zwischen Kunstdrucken. Aber diese irritierende Systematik hat einen überraschenden Effekt: Sie regt sofort zum Nachdenken an. Denn natürlich suchen Betrachter nach Zusammenhängen zwischen den Werken. Und plötzlich stecken sie - ohne großes theoretisches Tamtam - mitten in einer der Kerndiskussionen zur DDR-Kunst: Was war wann warum Kunst in der DDR - und was nicht?