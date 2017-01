Trump beschert düsterem Zukunftsszenario Comeback - George Orwells "1984" wird auch hierzulande zum Bestseller

27.01.17 | 16:41 Uhr

"Doppeldenk" und "Neusprech" hat George Orwell in seinem Buch-Klassiker "1984" das Verdrehen der Wahrheit durch die Machthaber genannt. Heute es heißt es alternative Fakten und Orwell verkauft sich wieder blendend - nicht nur in den USA.



"Alternative Fakten" nannte Trumps Beraterin Kellyanne Conway die offensichtlich falschen Behauptungen über die Größe des Publikums bei dessen Amtseinführung als US-Präsident. Die darauf folgende Diskussion beflügelt den Buchmarkt: George Orwells Klassiker "1984" ist in den USA ganz oben in der Bestsellerliste und auch beim deutschen Amazon-Ableger hat das Werk inzwischen die Spitze in den Kategorien "Klassiker" und "Science Fiction" erreicht. Verlegt wird die deutsche Ausgabe im Berliner Ullstein-Verlag. Wie Sprecherin Christine Heinrich am Freitag rbb|24 mitteilte, wird sich das auch bald auf die deutschen Bestsellerlisten auswirken. Genaue Zahlen hatte sie noch nicht. "Da unsere Zahlen im System nicht in Echtzeit angezeigt werden, lässt sich kurzfristig keine Angabe machen, wie sich das konkret auf unseren Absatz auswirkt", sagte Heinrich.

Trumps Beraterin spricht von alternativen Fakten

Allerdings hat sich Verlagsangaben zufolge "1984" immer gut verkauft. Das Buch gelte als moderner Klassiker und wird auch als Schullektüre verkauft. Einen herausragenden Anstieg der Verkaufszahlen habe es in den vergangenen Jahren bislang nicht gegeben, jedenfalls nicht so, "dass es auf ein bestimmtes Ereignis zurückzuführen wäre", sagte Heinrich. In den USA jedenfalls ist dieses konkrete Ereignis Trumps Vereidigung am vergangenen Freitag in Washington gewesen. Der neue Regierungssprechers Sean Spicer sagte, Trump habe das "größte Publikum angezogen, das jemals Zeuge einer Vereidigung war" - obwohl jeder mit eigenen Augen sehen konnte, dass das nicht stimmt. Trumps Beraterin Kellyanne Conway prägte daraufhin ein Schlagwort, indem sie die Behauptungen über die Besuchermenge als "alternative Fakten" bezeichnete. Prompt wurden in sozialen Medien Vergleiche zu "1984" gezogen.

Unsinnige Parolen werden zu anerkannten Wahrheiten

Am Dienstag stieg der Roman über einen totalitären Überwachungsstaat, in dem Fakten durch "Neusprech" unterdrückt und verzerrt werden, in die Top fünf der Bücher-Hitliste beim US-amerikansichen Portal von Amazon ein. Inzwischen hat der Klassiker von 1949 die Spitze der Verkaufsliste erreicht. Der englische Journalist und Schriftsteller George Orwell (1903-1950) hatte in "1984" kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine düstere Zukunftsvision entworfen. Darin setzt das "Ministerium für Wahrheit" auf "Neusprech" und "Doppeldenk". Die Wahrheit ist austauschbar. Die Herrschenden entscheiden. So werden unsinnige Parolen zu anerkannten Wahrheiten. "Krieg ist Frieden", "Freiheit ist Sklaverei" und "Unwissenheit ist Stärke".

Das Buch "1984" musste in der seiner Geschichte immer wieder dafür herhalten, Systeme und Entwicklungen zu erklären. Häufig reicht nur die Erwähnung des Titels "1984" oder die Nennung des Namen "Orwell", um auf Methoden eines Überwachungsstaats hinzuweisen. Ähnlich wird auch der Begriff des "Großen Bruders" eingesetzt, der über allem wacht. So zeichnet etwa der "Big Brother Awards" Behörden, Unternehmen oder Organisationen aus, die die Privatsphäre von Personen verletzten oder Dritten persönliche Daten zugänglich machen.

Für die West-Propaganda war das Buch eine Steilvorlage, obwohl es der Autor gar nicht als Angriff auf den Sozialismus angelegt hatte. Orwell hatte seinen Unrechtsstaat nicht zu sehr an die Diktaturen der Zeit angelehnt, etwa den deutschen NS-Staat oder die Sowjetunion unter Josef Stalins. Trotzdem: Wer in der DDR "1984" las, wanderte ins Gefängnis.

Orwell hat auf eigene Erfahrungen in Großbritannien zurückgegriffen. Er habe während des Krieges als Redakteur bei der BBC ein Klima der Kontrolle vorgefunden, erklärte er. Jeder Beitrag sei zensiert worden. In seinem Buch beschrieb er das schreckliche Zimmer 101, in dem jeder Gefangene das erlebt, was für ihn persönlich das Schrecklichste ist. Diese Zimmernummer hatte das Büro von Orwells BBC-Vorgesetzten.

Angriff auf das Konzept einer objektiven Wahrheit

Orwell schrieb einst, dass er am meisten eine Regierung fürchte, die die Wahrheit so geschickt manipulieren könnte, dass die Menschen dies gar nicht merken würden. Erschreckend am Totalitarismus seien nicht so sehr die Grausamkeiten", die er begehe, sondern dass er das Konzept einer objektiven Wahrheit angreife.



