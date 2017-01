Noch einmal erklingt ihre Stimme im "Lied von der Moldau". Doch kein Foto von ihr an ihrer Urne, keine Kameras während der Trauerfeier - so hat Gisela May es gewollt. Die Musik, die Redner, auch den Ort, die große Trauerhalle des Krematoriums in Treptow, hat sie selbst bestimmt - in Treptow lebte sie die letzten Jahre in einem Pflegeheim. Viele kommen am Donnerstag hierher, um Abschied von Gisela May zu nehmen, Kollegen, Weggefährten, Freunde.

"Wir haben viele große Veranstaltungen gemeinsam machen dürfen. Und sie war immer ein Mensch, der auch andere Künstler geachtet hat. Sie mochte mich sehr, und ich mochte sie sehr", sagte die Schauspielerin Dagmar Frederic dem rbb-Nachrichtenmagazin "Abendschau".



Kulturwissenschaftler Jürgen Schebera dankte der Verstorbenen in seiner Trauerrede für ihre Freundlichkeit. "Am meisten vermisse ich, dass niemand mehr so wie Gisela May Brecht-Vertonungen von Eisler, Weil und Dessau singen wird können, weil überhaupt niemand in Sicht ist, der die Größe der May auf diesem Feld erreicht", sagte Schebera.