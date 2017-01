Konzert | Green Day in Berlin - Große Pop-Hymnen im ruppigen Gitarren-Mantel

20.01.17 | 08:25 Uhr

Seit 20 Jahren stürmt die Punkrock-Band Green Day die Charts - so auch mit ihrem aktuellen Album "Revolution Radio". Damit sind sie auf Tour und waren am Donnerstag in einer proppenvollen Mercedes-Benz Arena in Berlin. Von Jakob Bauer

Es knallt und Feuer schießt aus dem Bühnenboden, die Verstärker sind auf Elf gedreht und die proppenvolle Mercedes-Benz Arena vibriert: Green Day sind da, haben ihre eigene Pyro-Show mitgebracht und rocken von Anfang an so motiviert und mächtig los, dass der erste Eindruck relativ simpel ist: Wow.

Live sind Green Day zu sechst auf der Bühne – der sowieso schon kräftige Sound von Gitarre, Schlagzeug und Bass wird durch zwei zusätzliche Gitarren und ein Keyboard noch imposanter. Der Live-Show steht das gut – denn Green Day sind keine 08/15-Punkband mit drei Akkorden, sie schreiben große Pop-Hymnen im ruppigen Gitarren-Mantel.

Verdammt viel Spaß mit Musik und Fans

Green Day wühlen sich an diesem Abend durch ihre knapp dreißigjährige Bandgeschichte und schaffen dabei, was nicht viele Rocker nach einer so langen Karriere noch schaffen: Verdammt viel Spaß mit der eigenen Musik und dem Publikum zu haben. Immer wieder holen Green Day Fans auf die Bühne, die zusammen mit der Band singen und spielen dürfen. Ein junger Mann hat wahrscheinlich den glücklichsten Tag seines Lebens: Er darf mit der Gitarre von Sänger Billie Joe Armstrong spielen und diese danach – behalten.

Frontmann gibt den großen Zeremonienmeister

Ein Green Day Konzert ist eine große Billie Joe Armstrong-Show. Der Frontmann hat auch mit 45 Jahren noch ein bestechendes Charisma, das er auch in der Mercedes Benz Arena weiträumig versprüht. Er gibt den großen Zeremonienmeister, wälzt sich auf dem Boden, spritzt mit einem Schlauch Wasser in die schwitzende Menge, schießt mit einer Druckluftkanone T-Shirts ins Publikum und bringt seine Fans zum Singen. Nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Die Band streckt ihre Songs auf ein vielfaches der normalen Länge, um Raum für immer noch einen Eee-Yo-Sprechchor aus dem Publikum zu schaffen. Das ist anfangs auch beeindruckend, nutzt sich auf die Dauer der Show aber auch ganz schön ab. Zumal die Ansagen von Armstrong häufig recht beliebig sind: "Are You Ready", "Dance", "Let’s Go Crazy". So ist das Konzert zu lang. Die Green Days Rockoper geht zweieinhalb Stunden. Ein bisschen weniger Animateur-Spielchen und ein bisschen mehr Vertrauen in die Stärke der eigenen Songs, ohne großes Bohei außenrum, hätten den Abend noch besser gemacht.