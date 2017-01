Anita Tillmann: Die Fashion Week bildet die Klammer um die Modemessen, Events, Modenschauen und Präsentationen, die in der Woche stattfinden. Der Fokus auf Berlin hinsichtlich Mode hat sich stark geändert in den letzten zehn Jahren. Früher hat man Berlin nicht mit Mode in Verbindung gesetzt. Das ist erst so, seitdem wir mit der PREMIUM nach Berlin gekommen sind und durch das kontinuierliche Wachstum offiziell die 'Berlin Fashion Week' entstanden ist. Inzwischen hat die Fashion Week erheblichen wirtschaftlichen Einfluss, denn zweimal im Jahr ist die Stadt ist voll, sind die Restaurants voll und die Hotels ausgebucht. Die Besucher kommen aus der ganzen Welt.

Die Zukunft der Mode ist eines der spannendsten Themen zurzeit. Es hat sich schon unglaublich viel getan und es wird noch unglaublich viel passieren in den nächsten Jahren.

Auf der #FASHIONTECH präsentieren wir drei Bereiche: Digital Marketing und Communication, alles rund um Kommunikation und Vermarktung, das Thema E-Commerce, mit den Entwicklungen im Online-Handel. Und das besonders spannende Thema Wearables and Smart Textiles - der Bereich, in dem am meisten passiert. Allein in den letzten zwei Jahren gibt es so große Fortschritte in der technologischen Entwicklung, die direkten Einfluss auf die Kreationen der Designer hat, dass wir dafür erstmals eine komplette Ausstellungsfläche von Designern eingerichtet haben, die sich mit dem Thema Wearables auseinandersetzen. Ich glaube, dass diese Entwicklung die Mode so sehr beeinflusst, dass diese Designer bald die neuen Sternchen am Modehimmel sein werden.