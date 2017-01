Audio: Inforadio | 16.01.2017 | Interview mit Ortrud Westheider

Interview | Museum Barberini vor der Eröffnung - Die Klassiker sind jetzt alle angereist

18.01.17 | 07:51 Uhr

Mit "Klassikern der Moderne" geht am Freitag in Potsdam das neue Museum Barberini an den Start - und es soll weitere hochkarätige Ausstellungen geben, versichert Leiterin Ortrud Westheider im rbb-Gespräch. Die Museumskonkurrenz aus Berlin macht ihr keine Angst.



rbb: Frau Westheider, als das Museum Barberini leer war, hatte das Publikum schon die Gelegenheit reinzuschauen – und hat es auch für gut befunden. Haben Sie, salopp gesagt, Bammel vor der Eröffnung, wenn die Räume dann mit Kunst gefüllt sind? Ortrud Westheider: Wir hatten während der Besuchertage natürlich die Gelegenheit, die Räume in leerem Zustand und mit vielen Gästen zu sehen, aber das Besondere war der Moment, in dem wir mit der Kunst in die Räume gegangen sind. Die Wandfarben waren ja vorher schon gewählt, wir haben noch einige zusätzliche Wände eingezogen in die Sichtachsen und Durchblicke, in denen jetzt auch die Gemälde präsentiert werden. Das Schöne daran ist eigentlich, dass es sich wie von selbst stellt und hängt, und dass es auch jetzt so in sich ruht, dass ich denke, dass wir die Eröffnung gut über die Bühne bringen werden.

Museumsleiterin Ortrud Westheider

Was wird es zu sehen geben? Eine große Ausstellung zum Thema der impressionistischen Landschaft mit 41 Gemälden von Claude Monet - aber auch von Renoir. Uns geht es darum, in der Ausstellung zu zeigen, dass das impressionistische Meisterwerk nicht als einzelnes, sondern in Serien und Motivgruppen geplant ist: von Schneebildern, Gartenbildern, von Wegen ins Bild oder auch den Spiegelungen im Bild auf Wasserflächen. Da sieht man, wie die Künstler des Impressionismus ganz systematisch bestimmte Aspekte der Landschaft verwendet haben, um noch weiter in die Abstraktion zu gehen, um freier zu werden und das Licht und die Atmosphäre der Landschaft einzufangen. Insgesamt gibt es 92 Werke. Die Ausstellung geht von der Sammlung von Hasso Plattner aus - es kommen aber noch weitere große Sammlungen dazu: Privatsammlungen aus Europa und Amerika, aber auch Werke aus großen Museen wie der National Gallery in Washington, dem Denver Art Museum oder aber dem Israel Museum in Jerusalem. Die Werke sind also teilweise weit gereist.

Was kommt eigentlich in die Dauerausstellung? Wir haben uns für dieses neue Haus überlegt, dass wir am Anfang sehr viel wechseln und dadurch ein dynamisches Haus sein wollen. Wir wollen dreimal im Jahr wechselnd eine große Ausstellung anbieten, dann aber auch aus den Sammlungsbereichen immer wieder neue thematische Ansätze suchen.

Wie hat denn Hasso Plattner gesammelt? Intuitiv, oder kann man einen roten Faden erkennen? Es gibt zwei Konstanten: Das ist zum einen das Interesse an der Farbe und zum zweiten die Natur. Wichtig ist dem Sammler, dass diese Kunstwerke eine Art von Beteiligung bieten, dass man hineingezogen oder angesprochen wird. Bei den impressionistischen Bildern hat er Werke ausgewählt, die Sinne ansprechen. Bilder mit reflektierenden Wasserflächen beispielsweise, wo man die Wellen und den Wind förmlich spürt. Da merkt man sehr deutlich, dass er dafür ein großes Sensorium hat und auch einfach ein unglaubliches Auge für die Qualität von Malerei.

Sie fahren gerade am Anfang eine Menge auf. Haben Sie nicht Angst, dass nach der Rieseneröffnung mit Kanzlerin und allem Drum und Dran die Luft raus ist? Nein, unser Programm für das kommende Jahr steht bereits fest, und es geht dann ja gleich auch weiter mit den 70 Werken aus der Phillips Collection in Washington. Die Ausstellung heißt "Von Hopper bis Rothko - Amerikas Weg in die Moderne". Da gibt es eine Verbindung zu der Sammlung von Plattner, in der auch amerikanische Kunstwerke enthalten sind. Also das macht absolut Sinn.

Ist das offene Haus eine Tradition, die man dann auch fortsetzen will? Bei den Besuchertagen ist uns bewusst geworden, dass sich die Besucher auch an eine Tradition erinnert haben. Die meisten kannten es natürlich nicht aus eigener Anschauung, denn das Haus ist ja vor 70 Jahren zerstört worden. Aber man hat in den Familien über das Barberini mit seinen kulturellen Einrichtungen gesprochen: mit seinen Musikveranstaltungen und seiner Bücherei, seinem Standesamt und allem, was da war am alten Markt - das damalige Schoss, der heutige Landtag, die Kirche, das Rathaus und dieses Wohnhaus eben. Es war ein Ort der Begegnung. Das wollen wir natürlich ganz stark auch leben. Das war damals schon diese Straße vom alten Markt, durch das Gebäude zur Havel hin. Die mussten wir jetzt mit Glas und Türen schließen lassen: Aus Sicherheitsgründen und auch, weil wir das Klima im Museum aufbauen müssen. Aber das geöffnete Museum kann man einfach passieren, auch ohne Eintrittskarte. Man kann es wie eine Passage benutzen: durch den Garten des Barberini nach unten zu dieser schönen neuen Promenade an der Havel, wo man den wunderbaren Blick auf die Freundschaftsinsel hat.

Das Bürgerhaus "Palast Barberini" entstand 1771 bis 1772 nach dem Vorbild in Rom – 1945 wurde es bei einem Luftangriff zerstört und später abgerissen. Die Wiedererrichtung durch das Büro Hilmer und Sattler orientiert sich relativ am Original. Was halten Sie von dieser historisierenden Rekonstruktion? Für Potsdam finde ich das absolut gelungen. Es kommt jetzt wieder eine Stadtstruktur auf. Das ist wichtig, denn die ganze Havelbebauung gibt dem Platz wieder eine Kontur. Da ist natürlich die Nutzung als Museum ganz wichtig. Dass man auch im Inneren moderne Räume hat, klassische Museumsräume, die ihre Funktion erfüllen und eine dienende Architektur sind. Ich finde es an dieser Stelle sehr gut.

Wie weit wird das Museum überregional wirken, wo Berlin mit seinen großen, prominenten Museen doch so nah ist? Potsdam hat wegen der Schlösser und Gärten, wegen dieser reichen Kultur und auch wegen der Seenlandschaft sehr viele internationale Gäste. Ich denke mal, dass das Museum Barberini da ein zusätzlicher Magnet sein wird. Auch was die Stadt angeht, die ja jetzt ihre historische Mitte weiter mit Kunst und Kultur identifizieren und füllen will. Und auch mit den Museen wie dem Potsdam Museum, dem Filmmuseum, dem Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte. Und da passiert mit Sicherheit auch künftig noch sehr viel.

Die Fragen stellte Barbara Wiegand, Inforadio.