Jonathan Safran Foer hat gerade den ersten Roman nach elf Jahren und dem Mega-Erfolg "Alles ist erleuchtet" veröffentlicht. Am Dienstagabend liest er aus "Hier bin ich" im großen Sendesaal des rbb. Radioeins überträgt live - auch im Netz.

Die rbb-Welle Radioeins lädt seit 2015 in loser Folge zu Lesungen und Gesprächen mit Stars der Gegenwartsliteratur ein, darunter Umberto Eco, John Irving, Mario Vargas Llosa und Ian MacEwan.

Der US-amerikanische Autor Jonathan Safran Foer ist am Dienstagabend (20:00 Uhr) zu Gast im Großen Sendesaal des rbb in Berlin. Er liest aus seinem neuen Roman "Hier bin ich". Es ist sein erstes Buch nach elf Jahren und dem Mega-Erfolg von "Alles ist erleuchtet".

Im Zentrum des neuen Buches von Foer steht eine fünfköpfige jüdische Familie in Washington, D.C. Das Ehepaar Julia und Jacob Bloch kämpft nicht nur mit den Ermüdungserscheinungen einer langjährigen Ehe, sondern auch mit Problemen mit den pubertierenden Kindern und dem hochbetagten Großvater. Gerade als sich die familiäre Krise zuspitzt, und die israelische Verwandtschaft zu einer Familienfeier eintrifft, ereignet sich ein Erdbeben im Nahen Osten, das die Invasion Israels zur Folge hat. Die Frage, was Heimat ist und was Zuhause, stellt sich damit für die Familie noch einmal ganz neu.

Die Lesung ist ausverkauft. Aber die rbb-Welle Radioeins überträgt den Abend live in die Empfangsgeräte und auch im Netz. Der Schauspieler Boris Aljinovic liest die deutschen Texte, Thomas Böhm moderiert. Die Veranstaltung findet in deutscher und englischer Sprache statt.