Der Schwede Jose Gonzalez ist der Sohn argentinischer Einwanderer und in Göteborg aufgewachsen. Sein Vater war ein großer Beatles-Fan. Aktuell ist er mit dem Künstlerkollektiv "The String Theory" unterwegs und hatte einen Stopp im Berliner Admiralspalast. Von Hendrik Schröder

Zusammen mit einer endlos scheinenden Anzahl an Musikerinnen und Musikern kommt Jose Gonzalez auf die Bühne. Jubel brandet auf, Gonzalez winkt kurz bescheiden in den ausverkauften Saal und setzt sich auf einen Schemel und greift zur Akustikgitarre. Kurz stimmen noch alle durch und dann geht es los.

Vor dem Orchester steht ein Dirigent in schwarzem Schlabbershirt und mit fettigen Haaren und dirigiert den ganzen Laden mit derart engagiertem Körpereinsatz, als würde er ab morgen in eine Gummizelle gesperrt werden. Es sieht aus, als hätte sich das Babelsberger Filmorchester mit den Einstürzenden Neubauten zusammengetan und vorne sitzt eine Art gut aussehender, wuschelköpfiger Bob Dylan in jung und nett. Oder so ähnlich.

Die Bühne ist vollgestellt mit Zeug und Leuten. Vorne sitzen ein Dutzend Streicher und Bläser, hinten auf einem Podest haben drei Percussionisten ihre Armee an Klangkörpern aufgebaut. Hängende Trommeln, zerbeulte Blechstücke, Vibraphon, etwas Elektronik. Das "String Theory Orchester" gibt es seit zehn Jahren, die Musiker kommen aus Schweden und aus Deutschland. Immer wieder arbeitet die Künstlergruppe mit bekannten Musikern zusammen und versucht sich an der experimentellen Melange von Klassik und Pop.

Jose Gonzalez sagt nicht viel während des Auftritts, außer ein paar verhuschten "Thank Yous". Eigentlich ist das bei den vielen "Wie toll hier zu sein, hey geht’s euch gut"-Sirenen im Popgeschäft meistens ganz angenehm. Aber an diesem Abend hätten ein paar warme Worte vielleicht die Verbindung zwischen Künstlern und Publikum stärken können. So bleibt es eher dabei, dass da oben fast 20 Musiker sehr konzentriert spielen und unten das Publikum noch viel konzentrierter lauscht. Bei den bekannteren Sachen geht dann mal ein Juchzen durch die Menge, vereinzelt spielt das Orchester mal im Stehen, aber das war es dann auch an Aktion und Interaktion. Da wären die Berliner Fans an diesem Abend zu mehr bereit gewesen. Trotzdem: Am Ende waren die Gesichter auf beiden Seiten strahlend, der Jubel laut und das zurecht.

Wegen der großen Nachfrage spielt der schwedische Musiker Jose Gonzalez am 30. Januar noch ein Berlin Konzert. Doch auch dafür sind die Karten schon ausverkauft.