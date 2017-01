Die Hamburgerin Franziska vom Heede erhält den Kleist-Förderpreis für junge Dramatiker 2017. Das teilte die Jury am Montag in Frankfurt (Oder) mit. Das Stück "Tod für eins achtzig Geld" um vier Cousins, die aus dem Tod ihres Großvaters auf makabre Weise Kapital schlagen wollen, sei sehr fantasievoll und überraschend angelegt. Die 25-Jährige überzeuge durch "extrem gute Sprachqualität" und "tolle" sprachliche Bilder, erklärte der Jury-Vorsitzende Florian Vogel.

"Als ich kurz vor Weihnachten davon erfahren habe, hat mich glatt der Schlag getroffen. Ich habe überhaupt nicht mit der Auszeichnung gerechnet", sagte die 25-Jährige am Montag in Frankfurt (Oder). Es ist ihr zweites abendfüllendes Theaterstück und entstand im Sommer 2016. "Ich habe es mit Zielrichtung der Abgabefrist für den Kleist-Förderpreise geschrieben. Wahnsinn, dass ich die Jury überzeugen konnte", sagte die Dramatikerin. Fürs Theater zu schreiben, sei ihr Lebenstraum. "Es ist aber schwierig, davon zu leben." Der Preis habe ihre Eltern nun ein wenig mehr überzeugt, dass sie in Zukunft doch von Kunst leben könne.

Vom Heede studierte Theaterwissenschaften und wechselte an die Universität der Künste (UdK) Berlin, um sich dem Szenischen Schreiben zu widmen. "Die UdK ist eine ausgezeichnete Nachwuchsschmiede. Die Hälfte unserer Preisträger hat das Handwerkszeug erlernt", sagte der

Jury-Chef des Kleist-Förderpreises, Florian Vogel.