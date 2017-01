Es brutzelt, zischt und quietscht: Das Berliner Konzerthausorchester hat in dieser Woche ein neues Klangprojekt gestartet, in dem es die deutsche Hauptstadt vertont. Dabei fangen die Musiker mit Hilfe ihrer Instrumente den Sound der Stadt ein und packen sie in kurze YouTube-Clips.

In der ersten Folge ihres sogenannten #Klangberlins-Projekt widmet sich das Orchester einem kulinarischen Klassiker: der Berliner Currywurst. So imitiert ein Violinist mit dem Kratzen auf seinem Instrument das Geräusch, wenn eine Currywurst aufgeschnitten wird. Ein anderer lässt in Fett brutzelnde Pommes frites durch einen hölzernen Regenmacher erklingen. "Die kleinen Clips öffnen eine völlig neue Wahrnehmungswelt. Man muss sie eigentlich drei oder vier Mal sehen, um die ganzen Details und den Witz dahinter zu erfassen", erzählt Tonmeister Philipp Nedel im Making-of-Video zur Aktion.