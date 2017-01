Mit indiskreten Fragen beim Bierchen kann man Preise gewinnen. So wie Ina Müller mit ihrem mehrfach ausgezeichneten Late-Night-Talk "Inas Nacht" im Ersten. Die Moderatorin füllt als Sängerin aber auch Konzerthallen, wie Samstagabend die Mercedes Benz Arena in Berlin. Von Anna Pataczek

Die Mercedes Benz Arena ist voll bis in die obersten Ränge. Die Stimmung ist von Anfang an super. Ina Müller macht das aber auch so lässig: Im lockeren Plauderton schickt sie ihre Fans durch ein Wechselbad der Gefühle. Mal sind ihre Witze brüllend komisch und die Halle tobt. Dann haut sie ohne Scheu die deftigsten Kalauer raus - und macht als nächstes mit einem ganz ernstgemeinten Lied weiter, mit einem Song, in dem die kinderlose Ina Müller darüber singt, wie es wohl wäre, wenn sie Mutter geworden wäre. Dieses punktgenaue Spiel mit Stimmungen beherrscht sie echt gekonnt.