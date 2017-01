Audio: Inforadio | 31.01.2017 | Jakob Bauer

Konzertkritik | UB40 im Berliner Friedrichstadtpalast - Warten auf den Flow

31.01.17 | 10:12 Uhr

Sie zählen zu einer der erfolgreichsten britischen Reggae-Bands überhaupt: Zurzeit touren UB40 mit ihrem Debüt-Album "Signing Off" von 1980 durch die Welt. Am Montag traten die Briten im Berliner Friedrichstadt-Palast auf. Von Jakob Bauer

So richtig schlau wird man erstmal nicht daraus. UB 40 haben sich dazu entschlossen, dem eigenen Frühwerk zu huldigen – doch die Umsetzung wirkt halbgar, als wäre die Band nicht mit ganzem Herzen dabei. Die neun Musiker spielen "Signing Off" Titel für Titel der Platte nach und stehen dabei etwas unbeweglich an ihren Plätzen. Da ist wenig Interaktion untereinander oder mit dem Publikum. Und zumindest an diesem ersten Teil des Abends reißt es im komplett bestuhlten Friedrichstadtpalast noch keinen vom Sitz.

Klar, Reggae ist nicht dafür bekannt, dass er zu den fetzigsten Tanzbewegungen animiert. Aber es geht um Flow, um Feeling, darum, sich in die Musik fallen lassen zu können – und das hier ist manchmal etwa zu teilnahmslos entspannt. Die Songs des Debüts genießen Legendenstatus, das Album gilt auch wegen seiner sozialkritischen Texte als beste UB40-Platte.

Nicht jeder Ton sitzt

Die großen Hits der Briten kamen aber erst deutlich später. Es ist also ambitioniert, wenn die Band jetzt voll auf "Signing Off" setzt. Und von der Klasse der Kompositionen kommt auch etwas rüber. Aber eben nicht genug. Vielleicht liegt es daran, dass UB40 keinen richtigen Frontmann mehr haben. Nachdem Sänger Ali Campbell die Band 2008 verließ, wurde er kurzerhand durch seinen Bruder Duncan ersetzt. Und der hat nicht dieselbe Bühnenpräsenz wie Ali und – singt auch einfach nicht so gut wie dieser. Es gibt immer wieder größere Lautstärkeschwankungen in seiner Stimme und nicht jeder Ton sitzt.

Mit den Hits kommt die Stimmung - und der Flow

Nachdem der "Signing Off"-Teil durch ist, ändert sich alles. Die Band, davor meistens im hinteren Teil der großen Bühne unterwegs, legt plötzlich los, kommt nach vorne. Jetzt sind die Hits dran und damit fühlen sich Publikum und UB40 offensichtlich deutlich wohler. Immer mehr Zuschauer stehen auf, klatschen, tanzen, singen mit, am Ende sind es fast alle 1.300, die hier gekommen sind. Und UB40 spielen mit neu erwachter Leichtigkeit groß auf: "Red Red Wine", "Kingston Town" und natürlich "Can't Help Falling In Love".

Die Bläsersektion bläst begeistert in alle Richtungen. Bassist und Perkussionist haben ihre eigenen Gesangseinlagen. UB40 stehen zu siebt ganz vorne und singen überschwänglich mit dem Publikum. Miteinander, nicht mehr nebeneinander her. Da ist er, der Flow. Ein versöhnlicher Abschluss für ein Konzert, das mit seinen Ambitionen zu kämpfen hat – aber trotzdem die grundsätzliche Klasse hält und seine Fans nach zwei Stunden glücklich in die Nacht entlässt.